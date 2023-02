Plusieurs personnes en situation de handicap sont venues participer au jogging. On pense à Romain, un petit garçon de 7 ans, qui louait la chaise roulante proposée par l’ASBL. Ou encore à Thomas, venu courir avec son beau-frère. Enfin, Gérard, atteint de cécité, a pris part à la course accompagné d’un guide.

«Les retours étaient en grande majorité positifs: tout le monde était très content du parcours et de la super ambiance, personne ne s’est perdu», sourit la Delphine Lanotte.

Avec autant de retours positifs et de participants, l’ASBL compte bien réitérer l’événement l’année prochaine. «Je signe à deux mains, on est tous partants. La bourgmestre de Limbourg (NDLR : Valérie Dejardin) est venue participer au jogging et elle a également validé le projet», ajoute la co-organisatrice. Le parcours et le format devraient rester identiques, même si l’ASBL effectuera quelques adaptations. Elle songe aussi à proposer plusieurs distances, mais rien de concret pour le moment.

Sit Run Pressé 2023 à Limbourg - les Photos L'Avenir (reproduction interdite)

Pour rappel, les fonds obtenus par l’ASBL destinée à la bonne cause serviront à l’achat d’une nouvelle chaise roulante adaptée pour la course à pied ainsi qu’à celui de matériel. «On n’a pas encore fait tous les comptes mais je sais déjà qu’on sera en bénéfice», indique notre interlocutrice. Celle-ci est également très reconnaissante envers son équipe et sa sœur Elodie avec qui elle a fondé l’ASBL. «Je souhaite remercier la Commune de Limbourg ainsi que l’internat pour le lieu magnifique», conclut Delphine Lanotte.

Au niveau sportif, le jogging a été remporté par David Havet, devant Régis Ramelot et Romaric Angenot. Chez les dames, Julia Jaminet a été la plus rapide; Carole Szlachta et Dominique Frédérich complètent le podium.

CLASSEMENT du jogging Sit Run Pressé - Limbourg (9 km - le 5 février 2023)

1. HAVET David 30:59

2. RAMELOT Régis 31:44

3. ANGENOT Romaric 32:38

4. SCHOONBROODT Franck 32:51

5. WYAIME Antoine 33:14

6. DEMONTY Nicolas 33:17

7. VANDEPUTTE Eddy 33:29

8. RUWET Nicolas 34:11

9. DELHEZ Florentin 34:36

10. LECLERCQ Jordan 34:45

11. WEUSTEN Cédric 35:03

12. LEJEUNE Jf 35:24

13. LOX Damien 35:33

14. DEMONTY Loïc 35:38

15. PETERS Tobias 36:02

16. DE JAEGER Jérôme 36:10

17. TAMBURRINI Nicolas 36:24

18. SCHYNS Julien 36:26

19. QUADFLIEG Jordan 36:34

20. DORTU David 36:54

21. POTGENS Hugo 37:04

22. LIÉGEOIS Sylvain 37:33

23. BACKAERT Alan 37:44

24. DEJARDIN Fred 37:49

25. WINTGENS Thomas 38:03

26. MOBERS Simon 38:30

27. SCHYNS Sébastien 38:46

28. AKKERMANS Fabrice 38:56

29. ALBERT Steve 39:01

30. JACOB-PAQUAY Eric 39:08

31. OFFERMANN Marius 39:13

32. SIMONS Jorg 39:26

33. VANDEBERG Romain 39:57

34. HEROUFOSSE David 40:29

35. FISCHER Raphaël 40:37

36. SCHNAKERS Arnaud 40:39

37. JAMINET Julia 40:51

38. SCHOENMAKERS Benoit 41:00

39. STEINBUSCH Vincent 41:08

40. JEWASINSKI Michel 41:15

41. LECLERCQ Francois 41:17

42. DEGROS Bruno 41:22

43. LANDENNE Arnaud 41:35

44. FLAMAND Michael 41:39

45. LAMONT Mat 41:55

46. BYNENS Nicolas 42:15

47. ALILOU Sami 42:26

48. VINCENT Fabry 42:30

49. LEVAUX Noel 42:33

50. SZLACHTA Carole 42:34

51. BESONHE Simon 42:37

52. VAVEYTS Jm 42:39

53. SCHEEN Arnaud 42:39

54. FRÉDÉRICH Dominique 42:48

55. ROUHART Daniel 42:58

56. PIRON Thibault 43:01

57. EMONTS Andy 43:09

58. GEORGES Sébastien 43:21

59. HOCK Michael 43:27

60. DE MOOR Maxime 43:33

61. DERICHS Michelle 43:34

62. HERZET Frédérick 43:38

63. HEINS Frédéric 43:40

64. BONHOMME Laurent 43:48

65. JANSEN Jacquy 43:50

66. MORAINE Thibault 43:52

67. VANDERHEYDEN Claudine 44:02

68. PIEPER Julien 44:05

69. POUMAY Guillaume 44:13

70. KLUBERT William 44:23

71. LERHO Hugo 44:35

72. THIELEN Alain 44:43

73. DE VUYST Michael 44:45

74. REUL Till 44:53

75. OFFIERSKI Gregor 44:59

76. DAUVISTER Audric 45:11

77. DOURCY Romain 45:20

78. COUNET Clément 45:20

79. DOURCY Mickaël 45:20

80. HALLEUX Jean-Pierre 45:35

81. BECKERS Marie 45:38

82. MUYLKENS Amaury 45:38

83. SCHONBRODT Alain 45:44

84. GIANOTTI Julien 45:44

85. FEY Philippe 45:48

86. GÖBELS Théo 45:51

87. HUON Nicolas 46:00

88. COLSON Clément 46:14

89. WALRAFF Wally 46:15

90. ERIC Bruell 46:17

91. HILIGSMANN Matthieu 46:22

92. COCCO Renaldo 46:24

93. SCHOONBROODT Gaetan 46:26

94. PESSER Vincent 46:30

95. PALAU Juliette 46:33

96. SPITS Eugene 46:44

97. QERIMI Aurel 46:44

98. DEMOULIN Virginie 46:49

99. GHARBI Brahim 46:53

100. MARTINEZ David 46:54

101. DEWANDRE Antoine 46:55

102. DRESSE Louis 47:00

103. SCHONBRODT Mathilde 47:07

104. REUCHAMPS Regine 47:19

105. SWARTENBROUCKX Vincent 47:19

106. LARBUISSON Jessica 47:31

107. CARTIGNY Gaëlle 47:37

108. SERVAIS Jeremy 47:52

109. BRASSEUR Jules 48:01

110. VAN HEUSDEN Olivier 48:07

111. HANQUET Geoffrey 48:10

112. GARDIER Valentine 48:13

113. ROBERT Melody 48:13

114. FUHRT Benjamin 48:22

115. VANDERHEYDEN Juliane 48:23

116. COLSON Michel 48:47

117. VANCAUWENBERGHE Laetitia 48:54

118. THONNARD Loïg 49:00

119. RYCKEBUSCH Cyrille 49:06

120. FETTWEIS Thierry 49:13

121. THIEBAUT Evina 49:16

122. MAURAGE Raphaëlle 49:16

123. BOURGARD Grégory 49:29

124. DESSART Jean-Yves 49:35

125. CRASSON Vincent 49:41

126. NOIROUX Laurence 49:46

127. DELVAUX Loïc 49:58

128. ANCION Emilie 50:06

129. DRUART Hendrik 50:15

130. GOBLET Benoît 50:23

131. SNOECK Remi 50:33

132. MARÉCHAL Eric 50:52

133. GALASYKA Nicolas 50:55

134. HENDRICÉ Joan 50:57

135. XHONNEUX Jean Pierre 51:11

136. RENKENS Benoit 51:11

137. LAMY Stéphanie 51:13

138. GOHY Valérie 51:18

139. TASSOT Jc 51:27

140. MAWET Nathalie 51:32

141. FANNI Adrien 51:39

142. JUNGERS Xavier 51:40

143. BERNARD Simon 51:40

144. BALTUS Gilles 51:40

145. CHRISTOPHE Catherine 51:45

146. LEJEUNE Charlotte 51:55

147. LENNERTS Jessica 51:58

148. BEGUIN Marie 52:04

149. MONSEUR A 52:22

150. RAXHON Alison 52:22

151. VERCAMMEN Michel 52:28

152. BONGARTZ Julien 52:44

153. FRANÇOIS Thomas 52:44

154. MOMMER Annelise 52:59

155. MOMMER Alain 53:00

156. BEBRONNE Marie 53:03

157. LEROY Valentine 53:07

158. QUAGHEBEUR Anne 53:09

159. BASTIN Isabelle 53:11

160. ERNST André 53:17

161. CHOJNACKI Olivier 53:24

162. VAN MECHELEN Virginie 53:38

163. SOHET Catherine 53:44

164. CASPAR Patrick 53:45

165. MELOTTE Carole 53:53

166. CLAUSSE Lola 53:59

167. FRISÉE Mariette 54:02

168. PANKERT Laura 54:09

169. DEJALLE David 54:18

170. STICH Charlotte 54:22

171. BRANDT Bryan 54:22

172. LECLUSE Maxime 54:23

173. ERNST Florence 54:36

174. PHILIPPET Isabelle 54:37

175. BASTIN Margaux 54:45

176. FABRY Julia 54:56

177. BEBRONNE Laurene 55:02

178. PEIFFER Charlotte 55:18

179. MAGERMANS Caroline 55:22

180. MOHSSEN Faousia 55:24

181. BOSCO Valérie 55:26

182. CREPPE Anne Françoise 55:38

183. DOFFOUX Alison 55:45

184. FABRY Charlotte 55:54

185. BAART Hubert 56:38

186. DI GREGORIO Claudio 56:39

187. GOFFIN Maxim 57:06

188. HOURAND Sébastien 57:17

189. DELCLISAR Robin 57:29

190. WINTGENS Justine 57:29

191. JEORIS Anne 58:14

192. KOUMBOUNIS Sophie 58:15

193. SCHOENAERS Nathalie 59:19

194. DEDOYART Marinette 59:33

195. DEFOURNY Jacky 59:36

196. LEROY François 1:00:54

197. DEJARDIN Valerie 1:01:03

198. MARTIN Denis 1:01:04

199. NELLES Bruno 1:03:05

200. SILVESTRE Gerard 1:03:05

201. SPEETJENS Jjacques 1:03:06

202. MARÉCHAL Hélène 1:03:06

203. KRYEZIU Gresa 1:03:07

204. NOLDEN Natalie 1:03:34

205. MOXHET Carole 1:04:20

206. CHABAUD Flore 1:04:45

207. FASSIN Mélanie 1:04:48

208. JACOB Cendrine 1:04:49

209. JOST Valery 1:05:26

210. ALLARD Robin 1:05:26

211. PIRSON Céline 1:05:52

212. SCHOLS Andrea 1:06:07

213. SCHOENAERS Joseph 1:06:07

214. MOREAU Séverine 1:06:07

215. KUCKART Markus 1:06:31

216. SANCHEZ Astrid 1:07:07

217. BOXHO Céline 1:07:41

218. MARECHAL Julie 1:07:42

219. CREMER Christelle 1:07:42

220. MAES Sofie 1:09:15

221. PETERS Luc 1:09:53

222. PETERS Joëlle 1:09:53

223. MOORS Jeremy 1:11:12

224. DECHANY Maxime 1:11:19

225. DEMONTY Marine 1:18:35