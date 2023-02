SJS Aubel n’est pas mort, une arrivée à TH Logistic Dison, fin des illusions à Ottoman Verviers

"Des doublés de Meyers et de Mauclet, ainsi qu’un but de Willem" énumère Rémi Franck pour SJSA. Et Antoine Baltus d’embrayer: "Menés 3-1, nous sommes passés en gardien volant et ça a été plus facile…". Les Aubelois n’étaient toutefois que cinq pour ce déplacement. "Mais finalement, les anciens du club étaient là et on a fait une fête à l’ancienne qui a fait du bien au moral" sourit Antoine Baltus.

Joie également du côté du Cosmos Stavelot, qui s’est tout de même fait peur face à la lanterne rouge du BV Mont, mais qui assure l’essentiel avec un succès 6-5 dessiné via les buts de Bertrand (2), Samray (2), Habotte (1) et Sarpong (1). "Nous étions menés 1-3 en début de 2e période mais on a su renverser la vapeur au caractère" salue Jean Roufosse, le président stavelotain. "Je pense que ce vendredi, on a franchi un palier. Mathématiquement le maintien n’est pas acquis mais on laisse la lanterne rouge à 7 points. Je suis confiant !"

Un transfert chez le leader

Parlant de confiance, on peut aisément affirmer qu’elle est de mise chez le leader de D3C du TH Logistic Dison, qui veut rester bien accroché à son siège de leader. Le net succès 9-1 face à Etalle (doublés de D. Van Acker, Manchigov, El Fezzaoui, buts de Benotmane, S. Boukkalkoul et M. Boukkalkoul) est là pour le rappeler. "C’était 3-0 après quelques minutes. Ça déroulait. On a géré ce match du début à la fin. Je tiens aussi à saluer la belle performance d’Omar Darkaoui, qui a dépanné comme gardien" détaille l’entraîneur disonais Selim Tinik. "Mes guerriers (sic) sont chauds et motivés, on le voit depuis plusieurs semaines !" Pour aller au bout, il faudra parvenir à maintenir le cap. "Il reste dix matches: c’est beaucoup. Il est trop tôt pour parler de titre. Mais on va tout donner." Et pour y arriver, le club se renforce encore puisqu’il va recruter le redoutable Abdoulah El Abbadi, que l’on a connu notamment à Essalem Verviers.

Unique déception régionale de la dernière journée, le MF Ottoman Verviers n’a pas trouvé la solution en déplacement chez le candidat au titre Sougné (2e). Battus 8-4 (doublé de Diallo, buts d’Akin et Nagui), les Verviétois ne se font plus d’illusions. "L’objectif de cette saison, c’était de viser le titre, mais ce ne sera pas possible" peste Umit Bariskan, actuellement suspendu tout comme Momo Duran. "On verra en fin de championnat où se situe, mais ça sent d’ores et déjà la saison ratée !"

À noter: faute de joueurs disponibles, la Team GSI Verviers (D2B) a déclaré forfait et ne s’est pas déplacé au Shaab Ramillies qui l’emporte donc 5-0.