P2B: Xhoffraix cède du terrain, Herve et Franchimont en mettent six, La Calamine B souffle

Juste derrière, Ellas Herstal (2e) recevait Xhoffraix (3e). Deux points les séparaient, avec un match disputé en moins pour les Xhoffurlaines, qui pouvaient donc réaliser une très bonne opération. Ce sont toutefois les Bassimosanes qui ont empoché la mise, 3-2. Tracy Fontaine (2x) et Julie Leclercq ont trompé la vigilance de Lola Bierens, tandis que Sarah Reyniers et la capitaine Alice Favarin ont marqué pour les visiteuses, au repos ce 12 février.

Score de tennis pour Franchimont en déplacement à Bellevaux B (0-6). Caterina Rosciglione (2x), Cléa Nontanovanh (2x), Marie Scheen et Jade Eloy ont fait trembler la gardienne malmédienne Pascale Kornwolf. "Un match compliqué vu l’état du terrain mais les deux équipes ont été des guerrières", commente l’entraîneur des gagnantes, Vincent Lambion. "Mes filles se sont imposées logiquement et c’était un plaisir de les voir construire sur un terrain aussi gras." Les Franchimontoises confortent leur cinquième place et pointent à deux longueurs de Trooz (qui a un match de moins cependant). Elles ne jouent pas ce week-end, Bellevaux-Ligneuville non plus.

Dans la course au top 4 (plus prestigieux qu’autre chose puisqu’il n’y a pas de tour final en P2 féminine, seules les championnes acèdant à la P1), le FC Eupen demeure solide. Leur succès 2-3 à Spa permet aux Germanophones d’être sixièmes avec Manhay B. Les buts: Fleur Niessen (2x) et Leonie Kämmerling pour Eupen, Doriane François et Kimberley Clavier côté spadois. Pourquoi ne pas maintenant créer la surprise cette semaine, en mettant fin à la série hervienne ? Spa, pour sa part, ira justement à Manhay B.

La Calamine B n’a pas tremblé contre Magnée, formation qui espère ne pas finir dans le "flop 3": Liana Gyet (3x) et Juliette Schoonbroodt ont scoré. L’occasion est belle de faire 6 sur 6 ce 12 février, à Pierreuse.

Notons enfin, au niveau du calendrier, la joute Magnée- Andrimont (qui sonne la reprise pour les Canaries) et celle entre Trooz et Herstal.