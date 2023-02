Pour son cinquantenaire, le Smash Robertville retrouvera, la saison prochaine, la Wallonie-Bruxelles. Le retour au bercail de Pierre Jenchenne a été le détonateur de cette formidable saison. Le leader local a permis d’intensifier les entraînements en semaine. Il a aussi apporté de la sérénité le week-end, lors de l’interclubs, parce qu’on sait qu’il va prendre ses matchs. Enfin, il a démultiplié la motivation de ses coéquipiers.

Le plus bel exemple est Guillaume Lerho qui joue une saison fantastique. "Contre notre dauphin d’Ermitage, Guillaume est invaincu et ne laisse pas un seul set à ses adversaires", témoigne Jenchenne. "Il a été très fort mentalement. Il est peut-être le plus motivé à l’idée de monter en WB parce qu’en P1, il manque de l’émulation avec des adversaires qu’il connaît par cœur."

Et donc avec ces deux-là qui font quatre, Robertville inverse le score du match aller et, cerise sur le gâteau, s’offre un avérage positif dans les sets. La montée ne pourra pas leur échapper ! "C’est une victoire d’équipe", complète notre interlocuteur. "Nicolas Remen perd son premier match 9-11 à la belle puis va chercher deux beaux matchs. Quant à Clément Lecomte, il échoue également de deux points à la belle sur son dernier match et il ne lui a donc manqué qu’un peu pour accrocher une victoire." Il faut enfin associer Adrien Thunus à la belle saison. Est-ce que ce sera avec cet effectif-là un échelon plus haut ? "On pense à recruter un joueur pour pouvoir tourner mais l’idée est vraiment de permettre à chacun de jouer à l’étage supérieur", termine l’enthousiaste maître à jouer local.