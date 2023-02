Ainsi, Saive recevait La Calamine dans une rencontre dont la vaincue occuperait la place de lanterne rouge. Et les Germanophones ont réussi leur sortie puisqu’elles s’imposent 2-3 grâce à des réalisations de Pia Heuser (2x) et Lysane Ervens. Ce sont désormais les citoyennes de Blegny qui sont dernières… mais avec le même nombre d’unités que Fraiture et La Calamine (neuf). Kelmis est au repos ce 12 février.

La lutte pour le bonnet d’âne risque d’être animée… d’autant que, juste devant, certaines équipes ne sont pas à l’abri. Il s’agit d’ Elsaute et Seraing Athlétique, créditées respectivement de 13 et 10 points après leur duel de dimanche passé. Lequel s’est soldé par un large succès étoilé: 7-3. Les buteuses locales sont Fanny Gotta (2x), Sandra Gonzalez (2x), Camélia Jardon, Inès Beuken et Karima Ouazza. Un petit bol d’air salvateur pour Océane Deltour et ses équipières. Dimanche, Elsaute va à l’ Espoir Minerois pour y disputer le derby de la commune de Thimister-Clermont. Des Rouge et Blanche qui, elles, n’ont pas encore joué en 2023. Alors, avantage au rythme ou à la fraîcheur ?

Trois défaites

Dans les trois autres joutes programmées le 5 février, nos clubs de l’arrondissement de Verviers se sont inclinés.

Sart a longtemps cru accrocher Aywaille, phalange qui terminera sur le podium (actuellement troisième). "Jusqu’à la 80e j’ai bien cru que ma fille Anna-Maria allait avoir sa 5e clean sheat", raconte de fait le papa de la keeper sartoise, Jean-Marie. Qui complimente l’entraîneur Quentin Slupik: "Il avait bien retenu la leçon du match aller où Sart avait été écrasé 9-0, en alignant cinq défenseurs." Après le 0-1, "il a tenté le tout pour le tout en passant à une défense à trois, mais un superbe lob a crucifié Sart à la 90e minute de jeu". Les Sartoises ont l’occasion de se reprendre avec un déplacement à Seraing Athlétique.

Une autre Ana-Maria, Petrache celle-ci, a été en réussite avec Bellevaux puisqu’elle a marqué deux buts… néanmoins inutiles. En effet, l’ EJ Fléron, deuxième, est venu s’imposer 2-4 à Borgueuse’He. Farrah Meyer, Shirley Van Wijhe, Mélodie Zannin et Gaelle Vozza ont forcé Marine Pagnoul à se retourner. Les Fléronnaises, portées par Justine Gomboso, joueront un match au sommet contre le FC Liège B (leader), dimanche. Bellevaux, de son côté, ira à Cointe.

Enfin, Aubel a perdu 2-3 face à Cointe, justement, malgré le doublé d’Audrey Bodson. Jersey Vrancken (2x) et Alix Brast ont trouvé le chemin des filets pour les Ardentes. Les Vertueuses iront défier Oudler à la Auf Der Ley, ce 12 février.