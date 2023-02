Les Oies raflent un point in extremis à Knokke

Prévisible, Knokke accentuait la pression dès la reprise et Thomé devait intervenir devant Marien à deux reprises (51e et 62e) et devant Aabbou (76e). Visé ne se contentait pas de faire le gros dos mais les Flandriens gardaient tout de même l’initiative par ce froid polaire.

À force de plier le roseau liégeois allait finir par rompre, Schoonbaert, de la tête, égalisant à la faveur d’un coup-franc (1-1). Dans le temps additionnel, Legear fut à deux doigts de redonner l’avance aux siens avant que le marquoir ne s’emballe comme jamais en une poignée de secondes.

Un verdict de parité qui ne satisfaisait pas vraiment José Riga: "La frustration prévaut chez moi mais aussi dans le vestiaire où mes joueurs étaient aussi persuadés d’avoir égaré deux points, ce qui est quelque part bon signe. Au vu de notre première période, nous aurions dû être plus efficaces quand bien même j’ai vu quelques bons enchaînements de notre part."

Knokke 2 – Visé 2

Arbitre: M. Zeebroek.

Buts: Bonemme (0-1, 20e), Schoonbaert (1-1, 86e), Aabou (2-1, 90e+2), Omolo (2-2, 90e+3).

KNOKKE: Thomé ; Vervaque, Schoonbaert, Vanraefelghem, Buysse, Pierre, Bailly (63e Aabou), Jalloh (46e Samyn), Aelterman (46e Ghesquière), Marien (63e Van Den Bossche), Mfumu.

V ISÉ: Dhoest ; R. Wilmots (55e Omolo), Déquaire, Englebert, Hendrickx, Essikal, Gerits, Bonemme (69e Rherras), Perseo (84e Legear), M. Wilmots, Cascio.