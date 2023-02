Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

L’équipe type de cette semaine. ©ÉdA

Derrière

Comme gardien de but, nous retrouvons Doriano Perazzelli (RCS Verviers, P2C). Il n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier contre Amblève mais il a réalisé deux superbes arrêts, ce qui a permis à son équipe de conserver les trois points. À gauche, Xavier Roex (La Calamine, D3B ACFF). Le jeune arrière-gauche a pleinement rempli sa mission, contre Meix.

Dans l’axe central, on retrouve Pierre Dirix (Elsaute, P1). Le défenseur a tenu le choc face aux redoutables offensifs de Wanze/Bas-Oha. À côté, Bastien Hungs (La Calamine, D3B ACFF) a été solide et très précis au niveau de ses relances. À droite, Maël Legros (Olne, P2B). Le latéral droit a parfaitement rempli sa tâche en défense face aux Herviens Hamdi, Closset ou De La Cruz qui étaient de fameux clients.

Milieu

À gauche, Aristote Lufuankenda (La Calamine, D3B ACFF). Il en a fait voir de toutes les couleurs à la défense de Meix. Au milieu, Maxime Heinen (Weywertz, P2C). Si Weywertz l’a emporté contre Recht, il le doit en grande partie à Maxime Heinen. Dans tous les bons coups, il s’est même permis le luxe de planter deux buts. À ses côtés, on retrouve Louis Raskin (Ster-Francorchamps, P1). À nouveau un gros match du Sterlain dans le milieu de terrain. Il ne lui a manqué qu’un but pour couronner une prestation très aboutie tant techniquement que dans l’impact. À droite, Arnaud Godard (Dison, D2 ACFF). L’ailier a planté un doublé à La Louvière Centre.

Attaquant

Naïm El Kalloubi (Franchimont B, P4G). Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le jeune des U19 a offert la victoire à Franchimont B face à Bellevaux. Et Daniel Henkes (Honsfeld, P3D). Sorti de sa retraite, il est monté à la 58e et a planté un hat-trick.

Sur le banc

Lilian Breuer (Franchimont B, P4G), Tom Bultot (La Calamine, P2C), Julian Demarteau (Dison, D2 ACFF), Adrien Crosset (Malmedy, P1), Corentin Willem (Aubel, P1) auraient pu aussi intégrer l’équipe.

Le coach

Gabriel De Luca (RCS Verviers, P2C). Victoire contre Amblève et, sans faire parler de lui, il a mené son équipe à la 2e place. Verviers se replace dans la lutte pour le titre.