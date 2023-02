C’est décidé, l’attaquant Olivier Crahay dit "Gazette", va signer son grand retour.

"J’avais dû mettre le football de côté il y a un an et demi pour raisons professionnelles. Mais désormais, je suis à nouveau disponible" indique le citoyen de Stavelot. Passé par Bellevaux, Malmedy ou encore Butgenbach, celui qui prend plaisir à secouer les filets a d’ores et déjà repris les entraînements avec Malmundaria B. Il se dit ouvert à toute proposition en vue de la saison prochaine (0494811477).

Lekeu prolonge à Minerois où Nuozzi arrive

Le défenseur Lionel Lekeu sera encore joueur de l’Espoir Minerois la saison prochaine. Le coach Gino Piol nous annonce également l’arrivée de l’attaquant Pascal Nuozzi qui évolue cette saison à Ougrée en P1.