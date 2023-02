Une information confirmée ce mardi par le futur coach de l’équipe sterlaine, Pascal Collin, et le président Jean-Claude Michel qui évoque un contrat de deux saisons et "d'autres arrivées annoncées plus tard".

Assurément un gros coup puisque ce dernier n’était rien de moins que le meilleur buteur de P1 la saison dernière avec 18 réalisations.

"Je le suivais depuis plusieurs années. J’avais déjà voulu le faire signer à Melen, lorsque nous sommes remontés en P1, mais il avait choisi La Calamine", commente Pascal Collin. "S’il a accepté de redescendre de division, c’est parce qu’il se projette dans notre… projet", ajoute ce dernier. "Et il a en plus pas mal d’amis dans le noyau."