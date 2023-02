Promesses tenues pour les Legend Boucles, qui n'ont pas souri aux pilotes verviétois

L’édition 2023 des Legend Boucles n’a pas épargné nos pilotes régionaux qui n’ont guère été à la fête du côté de Bastogne. Outre les rapides problèmes rencontrés notamment par Bernard Munster (Porsche Carrera) ou Marc Duez (Ford Escort MK2), Olivier Cartelle (Ford Escort MK2) devait renoncer samedi en fin de journée alors qu’il occupait la troisième place dans un rallye que dominait Cédric Cherain. Mais il était écrit que ce ne serait pas encore cette année que le Verviétois inscrirait son nom au palmarès de la plus prestigieuse épreuve pour voitures anciennes dans notre pays. Dimanche matin, alors qu’on entamait les étapes forestières, le pont de sa Ford Escort MK2 en décidait autrement à la réception d’un jump. Finalement, le meilleur résultat était à mettre à l’actif du duo Delhez-Gully (Ford Escort MK2) avec une neuvième place finale, alors que John Wartique (Ford Escort MK2) se classait douzième et Jean-Pierre Van de Wauwer, vingt-troisième seulement avec sa Lancia Beta Monte Carlo. La meilleure performance régionale du week-end était à mettre à l’actif de Gaëtan Schoonbroodt et François Gehlen (Ford Escort Mk1) qui dédiaient leur victoire en Classic 65 à Joseph Lambert décédé récemment.