Première convaincante de Lilian Breuer (Franchimont B) : « Mais un peu stressé »

"Au début, j’étais un peu stressé mais c’est normal, commente le dernier rempart theutois. Puis, plus les minutes avançaient et plus je prenais confiance. Mes arrêts m’y ont aussi aidé."

S’il a encaissé deux buts en fin de match, dont un sur penalty, il a quand même aidé son équipe à rester dans le match dans les moments de faiblesse et a grandement contribué au succès (3-2) des siens.

Par sa prestation cinq étoiles, le gardien des U17 a montré qu’il sera, à coup sûr, un concurrent sérieux pour le garder son poste en P4. "Je suis censé rester avec le groupe jusqu’à la fin de la saison. Jouer avec des adultes est bien différent car la pression est beaucoup plus grande mais cela ne me déplaît pas."

Un ancien défenseur central

Conscient de ses points forts, il sait aussi qu’il a encore pas mal de progrès à faire s’il veut continuer monter les échelons.

"Par le passé, j’ai aussi joué au poste de défenseur central (NDLR: comme son papa Christian Breuer, ancien de Jehanster, SRU Verviers, Lontzen et Ster-Francorchamps). Cela me permet d’avoir un bon jeu de pied, très important pour un gardien. Je pense aussi être fort sur ma ligne" détaille le portier, dont le frère Mathis, également gardien, évolue à Elsaute B. Actuellement élève de 5e année à Notre-Dame (Heusy), Lilian espère intégrer l’école de police dès la fin de ses secondaires. De quoi pouvoir combiner facilement l’école et le foot.