Ludovic Lambert: « Je n'ai jamais connu la vraie ambiance de Goé »

Jeudi dernier, le comité de Goé a averti l’entraîneur Ludovic Lambert qu’il ne serait pas prolongé pour une 4e saison chez les Rouge et Blanc. "Les joueurs sont toujours derrière lui, c’est important pour bien terminer la saison mais il fallait du changement pour ne pas laisser s’installer une certaine lassitude, explique le président goétois, Gaëtan Lemmens. Nous avons déjà des idées pour le remplacer, on a même déjà rencontré deux entraîneurs et on va en sonder d’autres. À la mi-février, le choix devrait être opéré. Nos jeunes feront toujours bien partie du noyau et on misera sur quelques transferts pour les entourer tout en gardant un ancrage régional. Il vaut mieux quatre bons transferts que dix moyens."