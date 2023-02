Le commentaire de Damien Maréchal : "Aussi un mercato des équipes désormais ?"

La R1 n’aura résolument plus le même visage la saison prochaine puisque trois équipes vont disparaître – Waremme, Tilff et Ans – au profit de trois clubs – Liège Atlas, Sprimont et Pepinster – qui ont négocié leur reprise. Une reprise autorisée par l’AWBB sous la forme d’un " apport d’activités d’un club à un autre " prévu dans les statuts.