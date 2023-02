L'Aubelois Charles Weerts au pied du podium à Bathurst

"C’était aussi une première pour moi sur ce circuit australien atypique", commentait le pilote aubelois. "Nous avons rejoint l’arrivée, ce qui était le premier objectif. Notre quatrième place est un peu décevante, car nous étions venus en Australie en visant un peu plus haut dans le classement, mais les Mercedes étaient beaucoup trop rapides pour nous et nous ne pouvions rien faire de plus. Notre stratégie était bonne, la voiture aussi et nous avons fait le travail. Il faut maintenant se focaliser sur notre prochaine course."

Quant à la seconde voiture "made in Belgium" confiée à Valentino Rossi, Maxime Martin et au Brésilien Augusto Farfus, elle prenait finalement la sixième place.