« J’espère garder nos coachs… qui resteront en cas de montée », lance Alain Goebels, président d'Elsaute

Vu les circonstances – Elsaute est assuré d’au moins disputer le tour final grâce à la deuxième tranche –, la direction songe à rendre son noyau le plus compétitif possible. Car il est probable que le stade Léon Crosset retrouve l’échelon national, en 2023-2024. "Le but est de garder le noyau et d’y incorporer des jeunes. Avoir un recrutement pas trop grand mais de qualité pour apporter un plus à cette équipe déjà très compétitive", poursuit notre interlocuteur. A priori, "tout le monde devrait rester sauf ceux qui estiment ne pas avoir assez de temps de jeu ou qui arrêtent, comme Mike Corman malheureusement."

Vanaubel suivra Dome

Quant au duo Boris Dome-Bryan Vanaubel, ce n’est plus un secret: atteindre la D3B ACFF le ferait prolonger l’aventure, sinon… "J’espère pouvoir garder nos coaches qui eux resteront en cas de montée, c’est ce qu’ils m’ont dit. Leur travail paye. Ils sont très bien dans leur rôle, très pédagogues avec tous nos jeunes. C’est maintenant aux joueurs à gagner les onze matchs restant: nous ferons la fête et je serai très content de conserver mon T1 et mon T2, qui le suivra dans son futur choix (rires)." En cas de (double) départ, deux éléments primordiaux du staff seraient ainsi à remplacer. "Mais je pense qu’ils vont rester…", sourit Alain Goebels, confiant pour la suite et la fin du championnat.

En cas d’accession à la D3B, le matricule 6548 n’aurait pas à devoir réaliser certains travaux de mise à niveau. "Selon nos renseignements, tout est en ordre", confirme le président. "De toute façon, nous ne ferons aucune folie, cela est valable pour le noyau également."

À noter que Julien Demez, premier renfort officiel pour 2023-2024, s’entraîne d’ores et déjà avec le groupe de Boris Dome. « Il a une bonne mentalité, qui colle à celle du club », se réjouit Alain Goebels.