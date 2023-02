« Et pourquoi pas retrouver l’échelon supérieur avec Verviers » sourit Mehdi Ben Sellam (+ vidéo)

"Je garde de très bons souvenirs de mon passage là-bas", expliquait-il au terme de la rencontre. "C’est un bon club, avec de belles installations et de très bonnes personnes qui y travaillent. Ça fait bien sûr plaisir de marquer – c’est son 9e but de la saison - mais ce n’est pas le plus important pour moi. Seule compte la victoire car c’est toujours important de bien redémarrer après une longue trêve. On voulait ces trois points contre un concurrent direct. Ils nous permettent de le dépasser et de rester au contact des premiers."

Si personne ne parle de titre à Verviers, les Béliers viennent de chiper la seconde place à Amblève, à seulement quatre petites unités du leader stavelotain.

"Notre objectif est d’atteindre le tour final et ce serait un échec si on n’y arrivait pas", enchaîne l’ancien buteur d’Aywaille. "Pour le moment, tout se passe bien et je ne regrette absolument pas mon choix d’être revenu à Verviers. Les installations sont impeccables, évoluer à Bielmont est top, et la qualité du noyau est là. Je suis venu pour jouer le haut de tableau et c’est ce qu’on fait. Sincèrement, je suis content du groupe et des jeunes qui arrivent."

À 32 ans, le capitaine verviétois a encore faim de football. S’il demeure un compétiteur, le plaisir de jouer doit primer sur le reste.

"Je joue pour mon plaisir et retrouver l’échelon supérieur n’est pas une obsession. Je sais que le président est ambitieux et qu’il a envie de retrouver la P1. Alors, pourquoi pas remonter avec Verviers dans les années qui viennent", conclut Mehdi Ben Sellam.