La réflexion de créer ces terrains de padel était présente depuis plusieurs années au sein du club theutois. "Certains pensaient que le padel serait un effet de mode mais on voit bien que non, les joueurs de tennis s’y mettent de plus en plus", explique François Gohy, le président de la Régie communale autonome.

Les deux terrains seront disponibles et utilisables 365 jours par an. Ils sont couverts mais disposent aussi de volets sur les côtés pour pouvoir les ouvrir et aérer pendant l’été. La grande nouvelle est qu’ils disposent également d’une isolation acoustique pour réduire le bruit au maximum. "On a fait le nécessaire pour réduire le bruit afin que les voisins ne soient pas dérangés", indique le président de la RCA.

Il n’y a pas encore de date concrète pour l’ouverture de l’aire de jeu mais, "on touche à la fin, encore plusieurs choses à régler, ça avance bien", explique le président. Les terrains devraient être prêts entre fin février et début mars de cette année.

Concernant les prix, des abonnements seront disponibles à 260 euros, les joueurs pourront venir jouer deux à trois fois la semaine. Un prix à l’heure sera également proposé, 28 euros, pour pouvoir jouer pendant 1h30.

Forcément, cette nouvelle acquisition aura un impact sur le club. Les joueurs de tennis pourront désormais pratiquer un sport qu’ils apprécient beaucoup. "Le club va vivre plus que d’habitude en hiver, c’est également très bénéfique pour la cafétéria", explique François Gohy.

Il ne faudra pas être obligatoirement membre du club pour pouvoir venir jouer, tout le monde pourra réserver un terrain. Mais cela donnera quand même des avantages, les membres pourront réserver un terrain 15 jours à l’avance et seront toujours prioritaires.

À noter: si le montant de 138 000 euros avait dans un premier temps été évoqué, le budget total s’élève finalement à plus de 500 000 euros. "Ce prix s’explique par la qualité de la surface qui sera entièrement couverte et surtout disposera d’une très bonne isolation acoustique", conclut François Gohy.