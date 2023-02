Sprimont n’a certainement pas volé son point à Libramont

Si les Libramontois ont regagné leur vestiaire la tête basse, dégoûtés d’avoir laissé filer un avantage de deux buts, l’objectivité leur imposait de reconnaître que Sprimont n’a pas volé son point sur l’ensemble du match. Sur la seule première période, le déroutant Cokgezen a eu rendez-vous à trois reprises avec Delmé. Et, en deuxième période, les Ardennais n’ont que rarement réussi à franchir la ligne médiane. Peharpré a, certes, dû sortir le grand jeu sur une tête de Minthe à la 69e, mais c’est bel et bien Grandjean qui avait réalisé l’arrêt du match, quinze minutes plus tôt, en écartant de la poitrine, sur la ligne, un envoi à bout portant de Camara.