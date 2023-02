Sept ans après, Aaron Martin va quitter Hombourg: "J'ai rencontré trois clubs"

Sept ans plus tard et après un passage en P2 de plusieurs saisons, il s’apprête à boucler ce cycle dans la même série. "Ça m’a fait plaisir de retrouver la P1 cette année", sourit-il. "Je n’espère qu’une chose à présent: quitter Hombourg sur un maintien à cet échelon." Car oui, le joueur de flanc va se lancer dans un nouveau défi dans les prochains mois. "J’ai annoncé au club que je ne rempilerai pas. Les trajets commencent vraiment à me peser. J’habite à Spa et je travaille à Xhoffraix. Quand je vais à l’entraînement directement après le boulot, j’en ai pour 45 minutes sur la route. Je cherche donc un club plus près de chez moi." Ce qui n’est visiblement pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque plusieurs formations l’ont déjà contacté dans l’espoir de l’accueillir dans leurs rangs. "J’ai eu des contacts avec Xhoffraix, Stavelot et Sart", confirme le joueur de 25 ans. "J’ai déjà rencontré Xhoffraix. Je dois voir les deux autres prochainement. Je prendrai une décision dans la foulée", indique-t-il en donnant déjà une petite tendance. "Ce qui m’a été présenté à Xhoffraix est vraiment un beau projet. La seule chose qui m’embête un peu c’est que c’est en P3 et qu’à la base, j’aurais voulu rester au moins en P2. On verra ce qu’il en est des autres propositions. Actuellement, je suis dans la fleur de l’âge et je suis vraiment motivé à l’idée de me lancer dans un nouveau challenge qui va me booster."

La réponse devrait donc tomber prochainement pour un joueur unanimement apprécié dans le vestiaire hombourgeois et loué par le club pour sa mentalité irréprochable.