Quatre buts marqués sur phases arrêtées pour Richelle contre Mormont

Vingt-quatre minutes. Tel est le temps nécessaire afin d’assister à la première franche occasion. Elle fait suite à une incursion de Lo Monte qui, après un appui, se trouve face au gardien richellois qui dévie sa frappe. Ensuite, l’approche de la pause est fatale aux troupes de Philippe Médery qui encaissent sur corner et sur coup-franc. "Bien sûr, Richelle a pris le jeu à son compte et nous restions dans nos 60 mètres. Ce n’était pas voulu, mais avec les entraînements furtifs récents, on ne pouvait pas commencer pied au plancher face à une équipe ayant du répondant technique sur un grand terrain. Il s’agit de la première fois où, sur une surface irréprochable, on a assisté à une aussi mauvaise relation ballon/joueur. Cela ne peut provenir que d’un manque de concentration."