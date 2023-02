Si les présidents des deux clubs refusent de s’exprimer pour l’instant, les choses bougent et, petit à petit, un scénario se dessine.

"On se rend bien compte qu’avec la crise qu’on traverse, les clubs souffrent économiquement mais aussi en termes de moyens humains" réagit Antoine Lukoki, échevin des Sports de la ville de Verviers. C’est que la commune est directement concernée par le projet, puisque les installations de Lambermont et celles de Rechain appartiennent à la Ville. "Sauf certaines parties du site des Tourelles, dont les terrains B et C qui sont propriété du club de Rechain."

Sur le site de Lambermont

Si le projet aboutit, tout porte à croire que c’est à Lambermont que les activités seront rapatriées.

"Les deux clubs sont déjà en association au niveau des jeunes et ça se passe très bien. C’était la première étape. La suite, c’est éventuellement de faire pareil avec les équipes premières pour 2023-2024. J’attends que les deux clubs me reviennent."

Reste à voir ce que deviendront les installations rechaintoises en cas de regroupement à Lambermont. "À ce niveau-là, rien n’est encore décidé. Attendons de voir ce qui se fait ou pas…"

« Des clubs déjà très proches »

Pour rappel, à l’échevinat des Sports, on n’a jamais caché son souhait de réduire le nombre de clubs de football sur le territoire communal verviétois. "Il faut se rendre compte des réalités. Pour continuer, il faut un projet qualitatif et ça passe par la mutualisation des moyens afin de réduire les coûts. On sait que nos clubs ont un vrai rôle dans nos villages et on veut maintenir une offre de qualité. Mais il est important de tenir compte des réalités."

Et d’ajouter: "Ici, si les clubs veulent fusionner entre eux, plutôt que de passer par un projet plus large, aucun souci. Que du contraire: ça peut représenter une solution. Et au niveau de la Ville, on souhaite évidemment que ce genre de fusion, si elle se concrétise, fonctionne. Mais dans le cas de Rechain et de Lambermont, on parle de deux clubs qui ont beaucoup de points communs, les mêmes couleurs, et qui sont proches."

Tous les ingrédients semblent effectivement réunis pour faire de ce "projet rouge et bleu" une réussite.

"D’autres clubs verviétois se rapprochent aussi via leurs jeunes, le SRU et Heusy par exemple. Je pense qu’on va inévitablement vers là" conclut Antoine Lukoki.