Pierre Wangermez (Ster-Francorchamps) stoppera fin de cette saison : « Pas envie d’arrêter cramé »

C’est après le partage de Ster-Francorchamps face à Eupen que Pierre Wangermez a annoncé la nouvelle: il arrêtera le football – sauf improbable retournement de situation – à la fin de la saison. Bientôt fini, donc, de préparer son sac tous les mardis, jeudis et dimanches. "Ce que je vais faire la saison prochaine ? Je suis plutôt dans l’optique d’arrêter, expliquait simplement celui qui fête ses 38 ans ce lundi. Je pourrai consacrer plus de temps à ma famille. Et puis je préfère arrêter maintenant, en étant plutôt en forme en P1, plutôt qu’attendre et arrêter le foot en étant cramé. Je ne vois pas quel scénario pourrait me faire changer d’avis."