Bonaventure, 97e mondiale et tête de série N.8 des qualifications, s’est inclinée en deux sets 6-1, 6-4 contre la Canadienne Rebecca Marino, 70e mondiale et tête de série N.6 des qualifications. La rencontre a duré un peu plus d’une heure (1h04).

Lundi, Elise Mertens, directement qualifiée dans le tableau final, fera son entrée dans le tournoi. La Limbourgeoise, 32e mondiale, affrontera au premier tour l’Italienne Martina Trevisan, 25e mondiale.

En double, Kirsten Flipkens sera également sur les courts lundi. Associée à l’Allemande Laura Siegemund, elle affrontera au premier tour la paire composée de l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et l’Indienne Sania Mirza.

Mertens est aussi engagée en double avec la Suissesse Belinda Bencic. Elles seront opposées au premier tour au duo composé de la Polonaise Alicja Rosolska et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.