Buts: L. Sorbi (1-0 et 2-0, 2e et 10e), S. Ziant (3-0 et 4-0, 20 et 30e), B. Simar (4-1, 40e), S. Ziant (5-1, 60e), A. Delrez (6-1, 65e), R. Wislet (7-1, 75e), L. Sorbi (8-1, 85e).

La victoire de Stavelot B ne fut pas aussi facile que le score le laisse penser. "Mon gardien sort deux ballons dangereux en première mi-temps, reconnaît Michaël Ziant. Jalhay B n’était pas mauvais du tout mais on a fait preuve de sérieux et d’engagement."

Du côté de Jalhay, c’est le délégué, André Mister qui était sur le banc, en l’absence du coach grippé. "On ne joue pas dans la même cour que Stavelot B mais on a quand même bien résisté."

Waimes-Faymonville B 0 – Ster-Francorchamps B 2

Buts: A. Di Falco (0-1, 30e), F. Albicocco (0-2, 80e).

Ster-Francorchamps a réussi à éviter "le match piège par excellence", dixit son coach, Maxime Brant. Grâce à cette victoire, son équipe retrouve la tête du classement, en compagnie d’Oudler. "Ce n’était pas facile sur un terrain compliqué mais on a réussi à rester concentrés pour assurer l’essentiel", conclut le mentor sterlain.

Bullange 11 – Lontzen B 0

Buts: M. Corbusier (1-0, 5e), J. Moreau (2-0, 15e), N. Mollers (3-0, 20e), J. Moreau (4-0, 23e), M. Corbusier (5-0, 30e), J. Brûck (6-0, 35e), G. Lemaire (7-0, 50e), J. Brück (8-0, 60e), G. Lemaire (9-0, 70e), Ismaël (10-0, 75e), csc (11-0, 82e).

Bullange n’a pas eu pitié de Lontzen B, privé de son entraîneur pour ce match. "Je tiens à saluer le fair-play de Lontzen B, qui malgré le score a été très correct, précise l’entraîneur de Bullange, Raphaël Lognoul. Je suis impressionné par la forme physique de mes gars qui sont prêts pour cette dernière ligne droite. Tout se resserre en haut du classement."

Chevron 4 – Heusy B 1

Buts: B. Ba (1-0, 4e), W. Jaspers (2-0, 12e), G. Thomas (2-1, 20e), E. Diop csc. (3-1, 50e), A. Colin (4-1, 80e).

Belle victoire de Chevron dans un match très correct. "On est bien revenu à 2-1 mais Chevron a ensuite déroulé, concède le coach de Heusy B, Jean-Claude Léonard. On a assisté à un match très correct de part et d’autre avec un très bon arbitrage."

Du côté de Chevron, Sébastien Grosjean se réjouit de cette victoire qui permet aux siens de bien débuter cette troisième tranche. "On a eu une très bonne opposition de cette jeune équipe de Heusy B. Mais mon groupe est très bien actuellement et a montré beaucoup d’envier et d’engagement."

Oudler 1 – Malmundaria B 1

Buts: A. Wittrock (1-0, 65e), T. Henrichs (1-1, 80e).

Le leader germanophone a concédé un point à Malmundaria B au cours d’un match plutôt équilibré, selon le coach malmédien, Servet Sumer.

"Mes sentiments sont partagés car d’un côté je suis content d’avoir pu obtenir ce point face au premier. Mais d’un autre côté, en même temps, on a pas mal de regrets à avoir au vu du match et surtout de la première mi-temps où l’on a manqué de très grosses occasions."