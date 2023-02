Buts: Zararsiz (0-1, 40e), Doelen (1-1, 80e)

"La balle n’a pas voulu rentrer. On a dominé, mais sans réussite" commente Frédéric Gutkin, T1 de Hombourg B. "On était bien en place. Hombourg était costaud, mais les joueurs ont très bien réagi" se réjouit Farjad Talukder, coach verviétois.

Herve B 6 – Olne B 1

Buts: Bodson (1-0, 6e ; 2-0, 12e), Spirlet (3-0, 18e), Leduc (3-1, 25e), Ridelle (4-1, 42e), Bodson (5-1, 55e), Spirlet (6-1, 85e)

"Encore une erreur de Ridelle. Si on veut progresser, il doit arrêter de faire des roulettes dans notre rectangle" gronde le T1 Nicolas Wuidard, malgré la victoire hervienne. "Je cherche une baguette magique pour motiver mes joueurs" peste Steven Singleton (Olne B)

Soiron 3 – Lambermont B 1

Buts: Echchekhar sur pen. (1-0, 2e), Delville (2-0, 49e), El Khayari (2-1, 53e), Echchekhar (3-1, 87e)

Carte rouge: Chaabane (23e)

"La première période était meilleure que la seconde, l’essentiel est là" analyse le mentor local Christophe Romain. "Une exclusion discutable. On a bien tenu et on aurait peut-être mérité un partage" résume Patrick Kosters, coach de Lambermont B, avant d’évoquer le projet de fusion entre son club et Rechain.

"Ce n’est toujours pas officiel, mais il y a des bruits de couloir", dixit l’entraîneur de Lambermont B. "Si le président me dit que c’est fait, on verra. On ne sait pas encore si ça va aboutir. J’ai demandé une réponse pour fin février, afin de savoir si je dois me trouver un nouveau club ou non. J’ai déjà des propositions… On verra bien."

Stembert 0 – Charneux 7

Buts: Simonis (0-1, 10e), Colyn (0-2, 22e), Bragard (0-3, 50e), Charbon (0-4, 54e), Simonis (0-5, 63e), Demonceau (0-6, 90+1e), Charbon (0-7, 90+2e)

"On n’était pas prêts physiquement. On met notre adversaire sur orbite avec de la naïveté, donc il n’y a plus match" regrette Marc Lekeu. "L’objectif était de ramener les 3 points, il est atteint" se réjouit Michel Lousberg (Charneux).

Soumagne B 1 – 11 Union Limbourg

Buts: Dessart (0-1, 8e), Teheux (1-1, 9e), Petit (1-2, 15e ; 1-3, 22e ; 1-4, 25e), Monnart (1-5, 30e), Dessart (1-6, 32e ; 1-7, 48e), Jottard (1-8, 52e), Dessart (1-9, 53e), El Fezzaoui (1-10, 61e), Derecogne (1-11, 75e)

"Notre effectif n’était pas au complet. Limbourg était bien plus fort que nous" reconnaît Serge Desmit pour Soumagne B. "" On dédie notre victoire à Francis Houset, membre du comité, natif de Soumagne et opéré la semaine dernière. Toutefois, ma première pensée revient au joueur de Soumagne, blessé " lance Alex Sacré. En effet, le match a été interrompu 20 minutes. François Lebeau s’est déboité le genou et a pu compter sur un équipier ambulancier pour les premiers soins. Il est parti à l’hôpital, via une ambulance venue sur place. On craint une déchirure des ligaments.

Bolland B 0 – Trois-Frontières B 0

"Une meilleure performance que lors du match aller que nous avions perdu 4-1" se contente le coach local Thomas Zegels. "On méritait mieux. On limite la casse, c’est déjà bien" relativise Diamant Hilali, entraîneur de Trois-Frontières.

Battice B 3 – 3 Cornesse B

Buts: Lejeune (1-0, 3e ; 2-0, 5e), Sastre (2-1, 12e), Gristina (2-2, 42e), Marchal (3-2, 51e), Courtin (3-3, 87e)

Le T1 Clément Weber (Battice B) ne cache pas sa déception. "On a l’occasion de faire 3 ou 4-0, Cornesse B a le mérite d’y croire. On mérite 3 points et eux, ce partage.".

"Prendre un point mérité à l’extérieur contre une équipe du top 5, c’est toujours positif" dixit Raphaël Van Acker (Cornesse B).

FC Eupen B 6 – 3 Welkenraedt B

Buts: Mertens sur pen. (1-0, 3e), Simonis (1-1, 7e), Antoine sur pen. (1-2, 19e), Mertens (2-2, 23e), Vronen (3-2, 31e), Müller (4-2, 40e), Tonkovic (5-2, 58e), Forster (6-2, 62e), Grossart (6-3, 85e)

"On perd le fil pendant 20 minutes. Je suis déçu du dernier but concédé, mais le résultat est positif" commente le coach d’Eupen B Andy Malmendier. "Eupen B était plus fort. On a réussi à les faire douter, mais pas assez. C’est la plus belle équipe que j’ai vue cette saison", dixit Geoffrey Marette côté welkenraedtois.