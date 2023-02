Buts: Rogister (1-0, 9e), Frère sur pen. (2-0, 56e), Weber (3-0, 83e)

"Nous avons bien géré ce match, surtout défensivement, je n’ai pas vu une occasion pour Lontzen, expliquait le T2 saint-vithois Manu Klauser. Reprendre sans encaisser de but est toujours important."

"Ce n’était pas un bon match de notre part mais Saint-Vith n’était pas vraiment meilleur, notait Pierre Schmitz, le capitaine de Lontzen. Les 3 buts résultent d’autant de cadeaux de l’arbitre."

Walhorn 7 – Sart B 1

Buts: Evertz (1-0, 7e), Doutrelepont csc (2-0, 10e), Ad. Bruyère (2-1, 26e), Lambertz (3-1, 33e), C. Reul (4-1, 44e), Miessen (5-1, 52e), Musovic (6-1, 73e), Miessen (7-1, 89e)

"Sur un terrain détrempé, il n’était pas possible d’offrir du beau foot mais on a su profiter des erreurs défensives sartoises", lâchait Stefano Francini, le coach de Walhorn.

"Pas mal de blessés, les vacances, les examens, nous n’étions pas prêts pour la reprise et cela s’est vu, avouait Bruno Herman, le T1 sartois. Il faut se remobiliser directement."

Elsaute B 1 – Spa 1

Buts: Lejeune (1-0, 7e), A. Schyns (1-1, 56e)

Carte rouge à Elsaute B: Rogister (90e+3, directe)

Carte rouge à Spa: Schartz (90e+3, directe)

"Ce match devait être plié à la pause, pestait Dejan Botic, le coach étoilé. A la reprise, c’était un florilège de fautes et d’antijeu non sanctionnés par l’arbitre. On prend un but de raccroc et nous tombons dans un piège que nous aurions pu éviter en étant plus efficaces dans les 16 mètres."

"Après le 1-0, je craignais une dégelée mais on a subi sans prendre le 2e jusqu’à la pause, racontait Steve Paquay, le T1 spadois. Nous les avons plus embêtés en 2e mi-temps et nous ne sommes pas passés loin du hold-up parfait avec une latte de Haugustaine à la 90e."

Baelen 0 – Honsfeld 6

Buts: Dederichs (0-1, 4e), C. Jost (0-2, 17e), Zinoune (0-3, 32e), Da. Henkes (0-4, 73e, 0-5, 74e et 0-6, 90e)

"J’avais 12 joueurs disponibles, des gars étaient à un déménagement ou à un anniversaire, regrettait Geoffrey Foguenne, l’entraîneur de Baelen. Cette mentalité est pathétique, il ne sera pas possible de sauver de cette façon."

"Face à une très jeune équipe de Baelen, tout n’était pas parfait mais on s’impose sans blessé, sans carton et sans encaisser", résumait Andreas Henkes, le délégué du HSV.

Cornesse 2 – Xhoffraix 0

Buts: Garroy (1-0, 48e), Halkin (2-0, 87e)

"Après 20 minutes compliquées pour les deux équipes, nous avons obtenu plus d’occasions et notre victoire ne se discute pas", lançait Jonathan Félix, le T1 cornésien.

"On prend un but dès la reprise puis on s’est heurté à un mur", expliquait Sylvain Henrard, le mentor xhoffurlain.

Jalhay 0 – Butgenbach 4

Buts: Urbain (0-1, 17e et 0-2, 58e), Legast (0-3, 63e), P. Kessler (0-4, 68e)

Carte rouge à Butgenbach: Beaujean (53e, 2cj.)

"La carte rouge est le tournant du match, c’était très équilibré jusqu’à la 53e", notait Rocco Sutera, le tacticien jalhayois.

"On reprend la spirale positive mise en pause avec la trêve et des semaines compliquées avec la neige", se réjouissait Ludek Mach, le trainer de Butgenbach.

Remise

La rencontre entre Elsenborn et la SRU Verviers a été remise sur le coup de 13 heures.