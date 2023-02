"J’ai informé le comité ce matin. Je ne peux plus continuer à travailler de la sorte. Même si dimanche je n’étais pas au match pour des raisons familiales, le score m’a fait mal. J’ai de la peine de partir comme ça pour certains joueurs mais pas pour le reste du groupe. Plus que la moitié s’en fiche complètement des résultats. Depuis le début de saison, ils manquent régulièrement les entraînements. On n’a même pas été deux fois au complet."

Ce qui agace aussi le désormais ex-coach de l’équipe B, c’est le manque de coordination avec l’équipe A. "Ils ont joué samedi et n’ont pas pris la peine de nous envoyer des joueurs en renforts dimanche. Et c’est pareil chaque semaine. Je ne veux plus continuer à perdre mon temps."