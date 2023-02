Point de règlement à revoir

Suspendu avec la D3, le Calaminois Tom Bultot était pourtant aligné avec la P2 pour la réception de Welkenraedt (3-1) samedi soir. "Il est suspendu sept jours à partir de ce dimanche et pouvait donc jouer contre nous. Il y a un point de règlement à revoir du côté de l’ACFF. Dans l’histoire, ce n’est pas lui qui est puni, mais bien nous", pestait le coach de Welkenraedt Grégory Degotte. Il faut dire que le grand Tom a planté deux des trois buts de ses couleurs.

Fabien Klenkenberg dans le but

Surprise sur la feuille de match de Welkenraedt où le nom de Renaud Collette n’apparaissait pas. Il n’y a cependant pas de nouvelle "affaire Collette". Blessé durant la trêve, il n’a repris l’entraînement que jeudi passé et son coach n’a pas voulu prendre le moindre risque. Il manquera également le prochain puisqu’il sera aux sports d’hiver.

Arnaud Offerman est de retour

Le capitaine heusytois Arnaud Offerman, sur la touche depuis de très longs mois suite à une déchirure musculaire, a signé son retour ce week-end. Il a disputé les dernières minutes de la rencontre contre Trois-Frontières (4-3).

Soares va quitter Trois-Frontières

Le jeune et talentueux Alexandre Soares va quitter Trois-Frontières en fin de saison. On ne connaît pas encore sa future destination.

Marlet et Sarpong rempilent à Rocherath

Nicolas Marlet et Ken Sarpong vont prolonger leur bail à Rocherath. Arrivés en début de saison, ils se plaisent en terre germanophone et c’est donc tout naturellement qu’ils rempilent pour une saison.

Prévot et Georis sur la touche

C’est une grosse tuile pour Trois-Ponts et son coach Grégory Rondeux. Nathan Prévot (entorse du genou) et Thibeaut Georis (claquage) sont out pour plusieurs semaines. J-P.H.

Provinciale 2B

Des absents à Rechain

Le coach rechaintois Marc Ansion devait se passer, pour le déplacement à Oupeye, de Abdullah El Abbadi qui blessé, de Mike Collard parti au ski et de Nathan Smets parti quant à lui à Euro Disney.

Lusinga (Battice) sorti blessé

Le milieu de terrain batticien Guerni Lusinga a quitté ses coéquipiers après seulement douze minutes de jeu. On craint une pubalgie. Ph. Du.