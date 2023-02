Jérôme Jacquemin (Sprimont) et Pascal Horrion (Pepinster): "Combler l'écart avec notre TDM2"

Dans quel but acquérir une équipe de régionale en vue de la saison prochaine ?

PH:« C’est avant tout un choix de dirigeants dans le but d’avoir une offre sportive seniors mieux étagée au sein du club et dans ses installations afin de faciliter les synergies entre les équipes seniores de Pepinster. Le projet sportif est par contre une partie dans laquelle j’interviens en tant que coach de l’équipe fanion. Le but est de faire une vraie équipe de R2 qui n’est pas une équipe « melting-pot » où quatre éléments viennent de TDM2, trois autres de P2 et d’autres qui ne jouent qu’en R2. Nous souhaitons construire une équipe jeune qui aura sa propre vie d’équipe et dont les meilleurs éléments pourront s’entraîner et jouer en TDM2. »

JJ: "Il y avait un écart trop important entre la TDM2 et la deuxième équipe qui évolue en P3. Difficile ainsi de lancer des jeunes, la marche à franchir étant trop haute. Nous espérons que cette équipe supplémentaire pourra leur servir de tremplin."

Comment collaboreront les équipes A et B du club ?

PH: "Les joueurs les plus talentueux qui composeront cette R2 intégreront les entraînements de TDM2 en leur offrant ainsi la possibilité d’augmenter leur volume d’entraînement ainsi que la possibilité de se frotter à une opposition plus dense et plus qualitative. Cette collaboration fonctionnera dans les deux sens garantissant d’avoir des effectifs denses à tous les entraînements ainsi que pouvoir remédier à certaines situations délicates à gérer au cours d’une saison."

JJ: "La R1 sera orientée vers la formation. L’objectif est double. D’une part, il s’agit de créer un vivier de jeunes prometteurs qui pourront, petit à petit, intégrer l’équipe première. D’autre part, cette équipe permet d’offrir un projet de développement plus complet et plus cohérent aux jeunes du cru. Plusieurs joueurs de cette équipe s’entraîneront avec nous. Les deux équipes étant différentes, nous ne jouerons pas exactement la même chose mais nous aurons une solide base commune pour faciliter la transition."