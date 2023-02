Mais alors que l’on pensait le score était acquis, Bellevaux allait rééquilibrer les échanges avec un penalty obtenu et converti par Mathieu Monville. Double punition pour les Franchimontois qui se voyaient aussi réduits à dix après l’exclusion de Delfosse sur cette même action.

La confiance changeait de camp et, moins de trois minutes plus tard, Benjamin Roufosse échappait à l’arrière-garde locale pour remettre les deux équipes à égalité. "À onze contre dix, je n’ai pas voulu me contenter d’un point et on a pris des risques offensifs", explique le coach bellevautois, Éric Van Renterghem. Tout profit pour Pierre Emonts, grâce à un contre bien mené, fixait le score à 3-2.

Naïm El Kalloubi: « On n’a rien lâché »

Auteur de deux buts et de la passe décisive sur le troisième but victorieux, Naïm Kalloubi était assurément l’homme du match. "Je connaissais bien la plupart du groupe car on a joué ensemble la saison dernière en U21. Je ne stressais donc pas, j’étais plutôt à l’aise sur la pelouse" confiait-il. "Je suis content d’avoir pu inscrire mes deux premiers buts avec la P4. Après le 2-0, on a connu des moments plus difficiles mais on a tenu bon, on n’a rien lâché et, au final, notre victoire est méritée."

Incarnée par Naïm El Kalloubi et consorts, la jeunesse de Franchimont B fait plier Bellevaux (photos)

Franchimont B 3 – Bellevaux 2

Arbitre: M. Pirotte.

Cartes jaunes: J. Binot, F. Bixhain, C. Smets, T. Foguenne, L. Masson.

Cartes rouges: A. Delfosse (2e jaune, 75e), K. Ancard (2e jaune, 90e).

Buts: N. El Kalloubi (1-0 et 2-0, 13e et 73e), M. Monville sur pen. (2-1, 75e), B. Roufosse (2-2, 78e), P. Emonts (3-2, 88e).

FRANCHIMONT B: Breuer, Emonts, Macquet (80e Talmas), Corbesier (55e Dandrifosse), Abreu (55e Masson), Bastin, Ruiz-Marin, Delfosse, Smets (70e Perez), Wydooghe, El Kalloubi.

BELLEVAUX: Binot, Lecoq (50e Foguenne), Grandjean, Namotte, Ancard, El Ouni (78e Dalkenne), Blaise (55e Roufosse), Dierinck, Bixhain, Thunus, Monville.