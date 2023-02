Esprit d’équipe et souplesse tactique: les ingrédients de la victoire de Visé à Winkel

Troisième victoire en quatre rencontres avec, à la clé, un éloquent dix points sur douze, Visé a entamé 2023 animé des meilleures dispositions. Confirmation sur le synthétique de Winkel où la formation liégeoise a intelligemment associé la tête et les jambes pour rafler la mise. José Riga était fatalement satisfait: "Je soulignerai d’abord le bel état d’esprit qui est le nôtre depuis plusieurs semaines déjà. Propice pour bien maîtriser les événements et pour s’accaparer la possession du ballon. Ouvrir le score était chose méritée mais une fois l’égalisation concédée, nous avons immédiatement changé notre fusil d’épaule, en optant pour un 4-3-3 plus adapté pour contrer les intentions de l’adversaire. Bien que le groupe ait été déforcé, sur papier du moins, je considère que nous avons gagné en homogénéité et le travail fourni en semaine se retranscrit positivement le jour du match. C’est ainsi qu’en fonction des circonstances de la rencontre, nous avons en réalité eu recours à trois systèmes de jeu différents et quand la volonté d’arracher un résultat est bien présente dans tous les esprits, cela débouche sur une prestation aboutie comme celle-ci. Mais ne nous emballons pas, l’humilité doit rester bien présente et continuons à bosser à l’entraînement comme nous le faisons."