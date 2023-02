David De Zorzi (Olne) : « Une descente fait toujours tache sur un CV »

Pour l’ancien joueur d’Elsaute, il est hors de question de voir Olne descendre en P3. "Il y a de la qualité dans notre groupe. Nous n’arrivons pas à marquer, malheureusement. Nous allons nous battre comme des lions pour la dernière saison de Boris Lambert, et puis une descente fait toujours tache sur un CV de footballeur", ajoute-t-il.

Celui qui fêtera ses 33 ans en septembre ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Alors que le club a annoncé la venue de Jonathan Felix pour succéder à Boris Lambert la saison prochaine. "Je ne le connais pas. J’ai dit au président que j’attendais encore un peu pour me décider. Je ne suis absolument pas fermé à une saison supplémentaire, même si cela fait dix ans que je dis à ma compagne que je vais arrêter (rires). J’ai toujours le feu sacré. J’attends de voir. Je vais parler avec le nouvel entraîneur et voir quelles sont ses intentions de transferts aussi. J’ai aussi dans un coin de ma tête l’idée de refaire une dernière saison avec Julien Williot (Elsaute P1) et Julien Pirnay (Baelen). On avait lancé en blaguant il y a quinze ans que l’on terminerait ensemble, mais je ne sais pas quand cela se fera. Si Elsaute monte, peut-être que Julien voudra faire un dernier défi en nationale", conclut-il.