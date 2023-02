Évolution du score: 10e: 17-19, 20e: 37-33 (20-14), 30e: 57-50 (20-17), 40e: 72-66 (15-16).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 9, Viellevoye 14, Thélen 5, Henkens 2, Delhaes R. 1, Laboureur 2, Lahaye 5, Tandler 14, Lekeu 0, Delhaes A. 3, Remacle 11.

Privé de Perin, Henri-Chapelle n’est pas parvenu à engranger son premier succès de 2023… "On n’était pas loin mais c’est une nouvelle défaite", se désole Fred Ledain. Ses gars avaient bien démarré (17-19) et sont longtemps restés au coude à coude. "Mais quelques erreurs ou approximations permettent chaque fois à Tilff de conserver quelques points d’avance. C’est frustrant car il y avait la place..."

Attention, Bellaire et La Villersoise gagnent et se rapprochent à une victoire des Capellois qui doivent de plus en plus regarder derrière eux… Pourtant c’est encore un solide adversaire, l’Étoile Jupille qui est au programme avant deux matchs capitaux face à Welkenraedt et La Villersoise. Deux équipes encore derrière Henri-Chapelle au général.

RBC Welkenraedt 64 - RSW Liège Basket C 89

Évolution du score: 10e: 20-20, 20e: 28-41 (8-21), 30e : 51-71 (23-30), 40e : 64-89 (13-18).

RBC WELKENRAEDT: Mond 1, Van Wissen 13, Leemans 12, Fyon 6, Hensen 6, Delrez 16, Touette 10.

"Match compliqué face à un adversaire impressionnant d’adresse extérieure", constate Fabrice Leemans, coach/joueur à Welkenraedt. "De notre côté, un manque d’adresse et de précision sous l’anneau et bord raquette avec 37 shoots ratés dans cette zone..."

Et les solutions de rechange n’étaient pas nombreuses chez les locaux privés de Delhez. "Et Fyon n’était pas au mieux de sa forme après une après-midi arrosée à la préparation d’un char carnaval…"

R Casino Spa BC 52 - RBC Alleur B 57

Évolution du score: 10e: 8-13, 20e: 26-25 (18-12), 30e : 43-40 (17-15), 40e : 52-57 (9-17).

R CASINO SPA BC: Pluys 9, Piron 1, Huby 19, Hendrick 5, Cornet 6, Lamy 8, Mathieu 4, Beauve 0.

Privé de Muller et Rossinfosse, Spa savait que ce match au sommet serait compliqué...

"Enjeu, nervosité, maladresse, ce sont les défenses qui prenaient le pas", résume Michel Pluys, le coach spadois. Le premier quart était à l’avantage des Liégeois (8-13), Spa refaisait ensuite son retard pour virer en tête au repos (26-25). Les débats restaient indécis jusqu’à la demi-heure (43-40).

"Malheureusement, dans le dernier quart on reste muet durant sept minutes", regrette le T1. "Alleur a pris les commandes pour ne plus les lâcher. Après une belle série, il faudra directement se reprendre pour le week-end prochain et cela passera par des entraînements en nombre ce qui n’est plus arrivé depuis décembre."

La Villersoise 85 - Dison-Andrimont 66

Évolution du score: 10e: 25-24, 20e : 46-31 (21-7), 30e : 53-50 (7-19), 40e : 85-66 (32-16).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 0, Petit C. 9, Kpako 5, Sayeh 11, Toussaint 12, Lodomez 2, Haot 0, Chikhaoui 17, Petit M. 10.

Faux pas de Dison-Andrimont qui laisse la lanterne rouge décrocher une quatrième victoire. Les Disonais étaient pourtant dans le coup à la demi-heure (53-50) avant de s’effondrer dans le dernier acte (32-16). "Match très mal négocié et la blessure de Kpako au début du deuxième acte a pesé sur notre prestation", commente le coach Didier Franceschi.