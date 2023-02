Cela aurait pu être une semaine noire pour Ensival (R2) mais les apaisements sont là!

1. APAISEMENTS Cela aurait pu être une semaine noire pour Ensival (R2), elle se solde plutôt par une série d’apaisements. En coulisses, l’annonce de l’apparition d’une R2 à Pepinster – club avec lequel plusieurs éléments sont en double affiliation – aurait pu mettre à mal la viabilité de celle du club ensivalois par effet d’aspiration. Mais très vite, beaucoup d’éléments actuels ont confirmé vouloir rester à Ensival qui conservera aussi son coach et qui, dans la foulée, parvenait à signer Diego Toussaint et Quentin Désert. Une équipe pour la saison 2023-2024 en passe de se boucler bien plus vite que la saison dernière. Sur le plan sportif ensuite, Ensival savait que des concurrents directs prendraient des points le week-end dernier alors que les Genet et autre Erkenne recevaient une équipe du Top 5. Bonne surprise là également puisque les Ensivalois ont sorti une solide prestation synonyme de quatrième victoire au général.