Un air de déjà-vu pour Ster-Francorchamps, contre le FC Eupen

Le début du match était – presque bizarrement compte tenu des conditions de jeu – très agréable à regarder. Des occasions de part et d’autre, du rythme et le cadre touché des deux côtés (La transversale pour Gilis à la 5e, l’extérieur du poteau pour Dreessen à la 8e). "Le jeu très direct d’Eupen nous a posé problème en début de match, reconnaissait Vincent Heins, le coach de Ster. On a ensuite procédé à quelques ajustements pour retrouver une stabilité défensive."

La domination était clairement locale, mais les occasions se faisaient plus rares jusqu’au rush final des Sterlains, dans les 10 dernières minutes. Mais Eupen, solidaire, parvenait à garder ses filets inviolés. "Pour nous c’est le point du courage, estimait Patrick Kriescher, le coach du FC Eupen. Sur ma feuille avant le match, j’avais noté caractère, équipe, volonté. C’est ce que j’ai vu sur le terrain. La première mi-temps à été équilibrée. En deuxième, on a pu accrocher un bon point grâce à notre caractère." Vincent Heins regrettait quant à lui ces deux nouvelles unités perdues en chemin. "Si on regarde les points perdus par manque de concrétisation depuis le début de la saison, c’est effrayant, râlait-il. En 2e période, on était clairement dans leur camp, mais je ne peux pas mettre moi-même le ballon au fond."

À noter que l’Eupenois Benoît Laschet évoluera à Bütgenbach (P3D) la saison prochaine. Le Sterlain Pierre Wangermez arrêtera quant à lui sa carrière au terme de la saison.

Ster-Francorchamps 0 - FC Eupen 0

Arbitre: M. Kourouma

Cartes jaunes: Delhez ; Dreessen, Benlahbib

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Delhez (77e Joao), Raskin, Thelen, Dardenne (64e Hermant), Calisgan (72e Crisigiovanni), Gilis, Domken.

FC EUPEN: Pelzer, Neumann, Dreessen, Vanaschen (56e Nsumbu), Palm, Mennicken, B. Laschet, C. Laschet, Fumagalli (70e Weinberg), Meyer (18e Benlahbib).