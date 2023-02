Évolution du score: 10e: 21-13, 20e: 37-40 (16-27), 30e : 57-63 (20-23), 40e : 66-74 (9-11).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 10, Louis 11, Hauglustaine 18, Mourant 7, Delsemme 8, Buizza 8, Dessart 8, Valenduc 4.

Jérémy Delsemme sur le terrain avec le BC Verviers, c’est Christophe Hauglustaine qui a pris sa place sur le banc. "Avec beaucoup de plaisir à diriger ce groupe qui sort une grosse prestation collective."

Les Ensivalois ont pourtant connu un départ compliqué (21-13). "On avait du mal à contrôler le jeu intérieur et le rebond", explique Christophe Hauglustaine qui pouvait compter sur son fils - dix points consécutifs - pour lancer Ensival dans le 2e acte.

Herve-Battice 60 - Theux BC 69

Évolution du score: 10e: 14-12, 20e : 24-30 (10-18), 30e : 41-48 (17-18), 40: 60-69 (19-21).

HERVE-BATTICE: Solot 22, Loupart 0, Deltour 4, Mottard 7, Bonni 10, Mercenier 0, David 2, Linotte 0, Vanasch 11, Palm 4.

THEUX BC: Lentz 0, Toussaint 10, Rondoz 6, Caro 3, Cawez 2, Massin 2, Klassen 7, Caubergh 6, Bousmanne 10, Barbay 23.

"Bonne réaction en première mi-temps en défense par rapport à nos derniers matchs, on a récupéré notre collectif mais malheureusement pas en attaque", résume Michel Derouaux le coach de Herve-Battice. En face, Theux voulait se refaire dans ce nouveau derby. "On a fait basculer le match dans le quatrième quart, on prend une quinzaine de points d’avance en jouant très intelligemment en attaque", confie Sébastien Hella, le coach theutois.

Grâce-Hollogne 87- BC Verviers B 75

Évolution du score: 10e: 22-20, 20e: 42-31 (20-11), 30e : 62-47 (20-16), 40e : 87-75 (25-28).

BC VERVIERS B: Reynders 4, Lierneux 3, Grégoire 3, Fassotte 9, Désert 17, Domken 19, Calbert 0, Demez 20.

Bruno Dagnely en charge de l’équipe R1 au même moment, c’est un trio (Fassote-Demez-Désert) qui s’est relayé au coaching de l’équipe. "On commence bien le match en jouant un triangle et deux ce qui surprend l’adversaire durant cinq minutes", explique Quentin Fassotte. Mais les Verviétois ont plié physiquement par la suite.