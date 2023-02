Stef Peeters après Eupen - Westerlo : « Ne pas regarder vers Seraing »

Le capitaine eupenois Stef Peeters, qui a marqué le but eupenois samedi soir sur penalty (son deuxième de la semaine après celui inscrit mercredi contre Genk), était plutôt satisfait du point obtenu par ses couleurs face à Westerlo. "Je pense qu’à la fin, on peut être content avec ce match nul. On n’avait pas suffisamment de présence dans le rectangle de Westerlo pour finir le match." Et puis les Eupenois n’avaient pas envie de revivre le même scénario que face à Charleroi le 7 janvier dernier (Damien Marcq avait privé les Pandas d’un point à la 88e). "Cette fois-ci, on a essayé de rester plus calme en fin de match. Oui, c’est plutôt un bon point pris que deux points perdus." Le tout avec un effectif largement remanié au coup d’envoi. "Le coach a fait des choix par rapport à la forme physique des joueurs. Moi-même, j’ai senti que mes jambes étaient lourdes en première mi-temps."