La première occasion survient à la 26e et est à mettre à l’actif des locaux. Alexis Modica n’en profite pas et envoie le cuir à côté du but adverse. Il faut attendre la 37e minute et une faute de main d’un défenseur sprimontois pour voir le score évoluer. L’arbitre indique le point de pénalty et Kevin Cossalter se charge de le transformer pour faire 0-1.

La 2e période est engagée depuis plus d’un quart d’heure lorsque l’homme en noir octroie un nouveau penalty. Izziel Ipanga prend ses responsabilités et inscrit le but égalisateur à la 63e. "Une équipe remaniée, un groupe très jeune qui a su arracher ce point avec ses tripes. Je suis fier de mon groupe", souligne Faustino Garcia le T1 sprimontois.

Sprimont B 1 – Hannut 1

Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Pedrosimao, Cetintas, Pére, Lo Presti, Javaux.

Buts: Cossalter sur pen (0-1, 39e), Ipanga sur pen (1-1, 63e).

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin, Corman, Spitaels (57e Portier), Ipanga (78e Cetintas), Modica (70e Ziga), Cugnon, Pedrosimao, Ruiz (57e El Otmani), Fassotte, Fedsoseew.

HANNUT: Racz, Javaux, Pére, Lo Presti, Cossalter, Leloux (45e N.Henrot), Adrovic (32e Proix), Cwynar, Crotteux, Spadaro, S.Henrot (81e Missé Missé).