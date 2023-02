Première victoire en 2023 pour le RFC Liège

Pourtant, Liège a bien failli se faire peur tout seul lorsque, sur leur première action, les jeunes Carolos ont trouvé le chemin des filets. Fort heureusement, l’équipe a bien réagi et a su dépasser son adversaire, pourtant bien organisé et qui proposant de belles séquences. "Il y a eu des moments durant lesquels nous avons été à la hauteur, d’autres un peu moins. Nous avons bien réagi pour revenir au score mais après, nous avons été moins bons jusqu’à la mi-temps. En deuxième, nous avons mieux géré pour créer plus et, à la fin, donner peu d’occasions à l’adversaire."

« Bon pour la confiance »

Les Sang et Marine sont toujours bien installés dans le top 3 avant le déplacement compliqué au Patro. Le championnat est encore long et tous les points seront importants. "Nous savions qu’il serait plus compliqué de gagner des matchs au deuxième tour. Les joueurs se rendent compte qu’ils gagnent des matchs quand ils font ce qu’ils savent. C’est bon pour la confiance mais il faut se mettre en tête qu’il faudra être au top chaque semaine pour décrocher la victoire car il manque parfois un petit quelque chose dans le dernier geste ou dans la construction quand on se complique la vie", conclut le coach.

RFC Liège 2 – Charleroi B 1

Arbitre: M. Krack.

Cartes jaunes: Lutte, Malungu, Bustin, Englebert (pas en jeu), Bruggeman.

Buts: Ntelo (0-1, 3e), Perbet (1-1, 16e), Mouhli (2-1, 60e).

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Mouchamps, Mouhli (71e Bruggeman), Loemba, Mputu (88e Reuten), Perbet (77e Panepinto).

CHARLEROI B: Delavallee, Denuit, Mbeng (82e Delperdange), Malungu, Dalle Molle, Diallo, Lutte (73e Rousseau), Vandermeulen (9e Debast), Benaets (73e Okumu), Ntelo, Bongiovanni (82e Monticelli).