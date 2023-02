Buts: Ajdarpasic (1-0, 10e), Kabamba (1-1, 26e), C. Ponsard (1-2, 56e), Duran (1-3, 65e), Nzamba (2-3, 73e ; 3-3, 85e)

Alors qu’ils menaient de deux buts, les Canaris de Manu Ruiz Marin ont vu leur adversaire revenir en fin de partie. "Dans l’ensemble, on est au-dessus et on mérite de gagner. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes d’avoir un peu perdu notre jeu dans les 15 dernières minutes" juge le technicien dont les troupes pointent désormais à 6 longueurs du Croatia Wandre. "On reçoit Vaux puis on va au Croatia lors des deux prochains matchs. On est obligés de gagner les deux. Si on ne fait pas un 6 sur 6, ce sera terminé pour le titre."

En parallèle de cette course aux lauriers, Andrimont a annoncé le transfert du médian de Butgenbach Nicolas Legast.

Ent. Pepine 2 – Harzé 2

Buts: Linder (0-1, 42e), Culot (0-2, 62e), Jacquemin (1-2, 77e ; 2-2, 85e)

Carte rouge à Harzé: Schlitz (88e, directe)

Du côté de l’Entente Pepine, on s’est offert une petite remontada ce dimanche. "Lorsque notre adversaire a fait 0-2, je n’y croyais plus trop mais Jacquemin est parvenu à nous mettre deux buts venus de nulle part" sourit le coach pepin Yves Voos. "Sur l’ensemble du match, ce n’est toutefois pas du tout immérité."

Croatia Wandre 7 - Bolland 0

Buts: S. Bosard (1-0, 24e), Busarello (2-0, 45e), Krawczyk (3-0, 55e), Brncic (4-0, 73e ; 5-0 sur pen., 82e), Busarello (6-0, 83e ; 7-0, 89e)

Cartes rouges à Bolland: Duizings (21e, 2 j.), Closset (64e, 2 j.)

Sèchement battus par le leader, les Bollandois (qui ont fini à 9) n’ont apparemment pas été aidés par l’arbitre. "En 7 ans à la tête de l’équipe, je n’ai jamais dit un mot sur l’arbitrage, mais là, c’était un sketch" explique le T1 bollandois Antoine Wilkin (lui aussi exclu). "On sort du match avec 10 cartons et notre adversaire n’en a pris aucun. Je suis vraiment déçu car on tenait la route. Il a fallu qu’on soit à 9 pour que le Croatia prenne vraiment le dessus."

Beaufays B 2 - La Minerie B 3

Buts: Marino (0-1, 19e), Cerfontaine (1-1, 24e), Piccoli (1-2, 28e), Khalid (1-3, 44e), Cerfontaine (2-1, 53e)

Tout roule pour La Minerie B qui a pris 3 bons points dans la course au maintien et qui a déniché son entraîneur pour la saison prochaine. Il s’agit de Thibaut Muylkens qu’on a notamment connu comme coach du côté de Charneux. "Il a été présenté aux joueurs jeudi" précise l’actuel mentor minier Francesco Dell’Aquila qui ne boudait pas son plaisir concernant la rencontre. "C’était un très bon match dans l’ensemble et il me semble qu’on a mérité ce succès qui nous fait vraiment beaucoup de bien."