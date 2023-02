Buts: Claes (1-0, 3e), Bultot (2-0, 30e ; 3-0, 80e), M. Selak (3-1, 88e)

"La victoire de La Calamine est amplement méritée", reconnaît le T1 de Welkenraedt Grégory Degotte. "Nous n’avons pas existé durant les 30 premières minutes." "On les a en effet complètement noyés", enchaîne le mentor calaminois Mike Hendrick. "On s’est super bien préparé et cette victoire est une récompense."

Franchimont 1 – Sart 1

Buts: Balhan (0-1, 64e), Henrion (1-1, 86e)

Carte rouge à Franchimont: Vitrier (55e, directe)

"C’est un très bon point que je trouve mérité", avance le coach des 600 Olivier Laffineur. "Malgré l’exclusion et le but sartois, on a vraiment bien réagi." "Il y a un peu de frustration", lâche l’entraîneur de Sart Rudy Siebenbour. "À 0-1, on a malheureusement très mal géré plusieurs contres."

Trois-Ponts 0 – Rocherath 1

Buts: Lambertz (0-1, 12e)

"Il y a un peu de frustration car on a eu des occasions dont un penalty manqué. Ça n’a pas tourné pour nous", regrette le T1 tripontain Greg Rondeux. "On a eu un peu de chance sur la fin et il y a pas mal de choses à améliorer", dixit son vis-à-vis Stefan Bongard.

Waimes Faym. 2 – Stavelot 2

Buts: Doucene sur pen (1-0, 38e), Troch sur pen (1-1, 48e), Brissinck (1-2, 67e), Demirkazan (2-2, 86e)

"C’était le duel des extrêmes mais le groupe n’a rien lâché et a affiché un super état d’esprit", se félicite le Waimerais Jean-Claude Sonnet. "Bravo à Waimes qui a joué avec ses atouts et à leur gardien qui gagne un point. De mon côté, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs", commente son homologue Julien Godard.

Heusy 4 – Trois-Frontières 3

Buts: Qualizza (1-0, 19e), Kuavita (2-0, 27e), Benaets sur pen (3-0, 34e), Renardy sur pen (3-1, 59e), Pirnay (3-2, 66e), Soares (3-3, 73e), R. Lejeune (4-3, 75e)

"Après une grosse 1re mi-temps très aboutie, on est revenu sur le terrain un peu fébrile et on a perdu notre football.", analyse le technicien heusytois Jessy Dionisio. "On a eu une bonne réaction après la pause et on aurait même pu faire 3-4, mais le ballon atterrit sur la latte", commente le capitaine du FC3F Romain Renardy.

Emmels 4 – Hautes Fagnes 1

Buts: Fankem (1-0, 14e), Schoepges (2-0, 38e ; 3-1, 57e), Mollers (2-1, 43e), Kalbusch (4-1, 90e)

"Si on est mené à la pause, il n’y a rien à dire. Pour une fois, on a eu de la chance", admet le T1 d’Emmels Ben Lousberg. "On doit mener mais, une nouvelle fois, on ne concrétise pas. Le 3e but nous coupe les jambes", glisse le mentor fagnard Greg Hendrick.

Weywertz 3 – Recht 2

Buts: Max. Heinen (1-0, 19e ; 3-1, 66e), Lejeune sur pen (1-1, 41e), Elsen (2-1, 49e), Trillet (3-2, 91e)

"On a fait un très bon match collectif et il y a beaucoup de satisfactions", se félicite le tacticien de Weywertz Benjamin De Wuyst. "La météo et le trop grand respect affiché pour l’adversaire expliquent notre défaite", dixit le T1 adverse Jérôme Stark.

EN BREF

Exit Kudura à Trois-Frontières

En partance pour le FC Eupen, Glody Kudura ne portera plus la vareuse du FC3F. Le club lui a signifié qu’il ne comptait plus lui.