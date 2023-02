Buts: Vanderbeck (1-0, 2e), Hougrand (1-1, 7e), Vanderbeck (2-1, 34e), Penga (2-2, 58e).

"On va clairement dire que Battice n’est pas à sa place. Battice joue vraiment très bien et pratique un beau football et affiche une très bonne mentalité. Elle a le niveau du top 5. Je vais même dire que l’on peut s’estimer heureux de prendre un point face à eux", avoue le mentor warsagien Vivien Forthomme.

Dans le camp batticien, ces éloges font plaisir à entendre dans le chef du T1 Benjamin Marechal: "Cela fait toujours plaisir d’entendre cela. Warsage est une belle équipe et va certainement jouer le tour final. Ce n’est pas un mauvais résultat. On a été mené à deux reprises et on est chaque fois revenu."

Oupeye 1 - Rechain 2

Buts : Montalbano (1-0, 25e), G. Crits (1-1, 55e ; sur pen 1-2, 75e).

"Le 1-0 est inscrit sur un hors-jeu énorme. J’ai demandé du calme à la pause, car j’étais convaincu que cela allait aller pour nous et Greg Crits nous offre les trois points avec son doublé", résume le tacticien rechaintois Marc Ansion.

Trooz 2 - Aubel B 0

Buts : Pelleschi (1-0, 76e), Fuentes (2-0, 89e).

Carte rouge à Aubel B : Baumans (directe, 30e).

"Au vu de l’organisation et de la mentalité affichée par mes gars après la carte rouge qui n’est pas méritée pour moi, nous méritions un point. On encaisse un but de la tête à un quart d’heure du terme et nous n’avons pas su revenir. Je suis très fier de la prestation de mes garçons aujourd’hui", souligne le chef de meute aubelois David Malta après ce déplacement à Trooz.

EN BREF

Gregory Crits à l’UCE

L’attaquant rechaintois Gregory Crits quittera les Tourelles pour retourner à l’UCE Liège pour la saison 2023-2024. Pour rappel, ce dernier avait quitté le club espagnol la saison dernière pour évoluer en P2B à Rechain.

Et El Abbadi sur le départ

Autre départ à Rechain, celui du médian offensif Abdoulah El Abbadi. "J’ai envie de retrouver la 2C ou de découvrir la P1 luxembourgeoise, mais je suis ouvert aux propositions" explique l’intéressé.

Van Hoof (Aubel) à Battice

Le polyvalent milieu Guillaume Van Hoof avait annoncé qu’il quitterait Aubel au terme de la saison. Ce dernier ne devra pas faire un long déplacement, puisque ce dernier s’est engagé avec le RFC Battice pour la saison prochaine.

Romain Cloes promu à Aubel

Le club aubelois annonce la promotion du gardien de la P2 Romain Cloes dans le groupe de P1 la saison prochaine.