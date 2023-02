Évolution du score: 10: 19-21, 20: 34-33 (15-12), 30: 53-47 (19-14), 40: 63-72 (10-25).

RBC AUBEL: Grooteclaes 0, Gorlé 13, Liégeois G. 9, Perin 10, Bousmanne 2, Lambot 5, Albert 2, Liégeois B. 4, Glaude 18.

"R ien à reprocher à mes joueurs sur le plan défensif, ils ont fait le job", reconnaît Claude Ernotte, le coach aubelois. "Offensivement, Gerarts a manqué sur le shoot extérieur. Il a fallu beaucoup pénétrer, les gars l’ont bien fait mais ont fini par s’épuiser. Mais on est là ! On a montré qu’on pouvait rivaliser avec un leader toujours invaincu."

Pas de round d’observation avec un marquoir très vite sollicité (7e: 16-12). Castors Braine n’allait pas rester sans réagir (16-21) et profitait en plus (déjà) de quelques décisions arbitrales en sa faveur. Il fallait un trois points de Perin pour rapprocher Aubel au quart temps (19-21), les bases d’une égalisation (13e: 23-23) un peu plus tard. Le taux de réussite avait chuté mais l’intensité était toujours bien présente (14e: 25-25). Gorlé dépensait beaucoup d’énergie pour abattre un gros boulot tant devant que derrière. Il permettait à Aubel de se forger un petit avantage (34-30) que Braine effaçait presque complètement en rentrant un trois points juste avant la pause (34-33).

La reprise était à l’avantage des Herbagers qui n’hésitaient pas à défier leurs hôtes dans leur raquette. L’engagement était total, malheureusement Gorlé devait rejoindre le banc suite à une faute doublée d’une technique. Braine s’était rapproché (48-45) mais Perin sécurisait d’un apport derrière la ligne des 6m75 (53-47) à la demi-heure. Le dernier acte s’annonçait épique (34e: 55-55) avec une équipe de Braine qui ne lâchait rien. Émoussé, Aubel ne faisait plus les bons choix offensifs. L’arbitrage était une nouvelle fois en défaveur des locaux qui devaient se résoudre à concéder un premier revers à domicile. "La bonne nouvelle, c’est la montée en puissance de Glaude qui a réellement pesé sur ce match", conclut Claude Ernotte.