Malmedy repart « sur de bonnes bases », à Fize

Selatine Deniz, l’entraîneur de Malmundaria, ne boudait pas son plaisir à la fin de la rencontre. "Fize, c’est solide à domicile. C’est un super résultat pour nous. C’est notre première clean sheet à l’extérieur, il était temps. On a été sérieux et très discipliné. On repart sur de bonnes bases pour cette seconde partie de saison. Avant le début du championnat, on visait le top 6. On est actuellement 5e donc tout se passe bien pour l’instant."

L’ailier malmédien, Nijhof, auteur d’un but, savourait également cette victoire. "La trêve a été longue pour tout le monde mais on a bien travaillé pendant la pause. Tout le groupe s’est senti concerné et ça s’est ressenti sur le terrain cet après-midi. On a été solide derrière et efficace devant. Tout le monde était motivé par l’enjeu. C’est une vraie victoire collective."

Fize 0 – Malmedy 3

Arbitre: M. Baudon.

Cartes jaunes: Damsin, Custinne, Nzembo, Zielonka, Geelen.

Buts: Crosset (0-1, 36e & 0-3, 57e), Nijhof (0-2, 53e).

FIZE: Firquet, Nzembo, Ledure (Vieira 76e), Wynants, Massar (Atsu 59e), Gillard (Erivelton 59e), Eyckmans, Reuter (Zielonka 76e), Damsin, Demaerschalk, Licour.

MALMUNDARIA: Errens, Jacob, Samray, Mathonet, Nijhof (Geelen 75e), Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings (Jacob 81e), Crosset (Dethier 83e), Custinne (Bucak 68e).