Les Herviens s’imposent à Olne, « même s’il y a encore certaines choses à corriger »

Les visiteurs réagissent par l’entremise de Florian Collin, mais sa frappe est complètement dévissée. On joue la demi-heure et les Olnois se créent une belle occasion qu’il concrétise via Collin, mais ce but est annulé pour un hors-jeu par l’arbitre. Les Vert et Blanc s’offrent encore une très belle occasion via Benjamin Pirard mais ce dernier place à côté des cages herviennes.

Juste avant la pause, Benoît Closset se retrouve isolé au second poteau à quelques décimètres des buts, mais le portier olnois Luigi Saccaro s’interpose magistralement.

"C’est le seul point négatif de la première période. Nous aurions dû mener 2, voire 3-0. En contrepartie, si c’est 0-1...", avoue le coach hervien Ben Joly.

La seconde période débute dans le même schéma, mais les visités vont enfin trouver l’ouverture. Un corner de Benoît Closset trouve la tête de Pierre Lebeau qui trompe Saccaro (58). Les hommes du mentor Ben Joly continuent leurs offensives et à 20 minutes de la fin, le ballon heurte malencontreusement la main du défenseur Maël Legros et l’homme en noir accorde un penalty. Un coup de pied de réparation que transforme le capitaine des Jaune et Bleu Benoît Closset. Les joueurs d’Olne accusent le coup, mais s’offrent deux très belles possibilités de réduire le score via Antoine Lennertz qui se retrouvent par deux fois en face-à-face avec le gardien de but Quentin Simonis, mais celui-ci remporte à chaque fois le duel et le score ne bougera plus.

"Je suis vraiment satisfait de la mentalité affichée par mes gars, même s’il y a encore certaines choses à corriger", souligne le tacticien hervien Ben Joly.

En face, son homologue Boris Lambert était déçu. "On est battu sur un corner et un penalty. Nous avons eu une grosse dépense d’énergie pour bien défendre et on n’est pas assez lucide lorsque l’on est devant le but. C’est un match de reprise et on voit que certains doivent encore travailler."

Herve 2 – Olne 0

Arbitre: M. Lemmens.

Buts: Lebeau (1-0, 58e), Closset sur pen (2-0, 70e).

HERVE: Simonis, Lebeau, Das, Marique, Lejeune, Morrier, Limbourg, Amory (79e Swaab), Hamdi (79e Mghoghi), De La cruz, Closset.

OLNE: Saccaro, F. De Zorzi, Bonaventure, Massart, Legros, D. De Zorzi, B. Pirard (63e Lennertz), Tecqmenne (65e Leroy), Maquinay (71e Maigain), Collin, Binet.