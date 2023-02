Gabriel De Luca rempile au RCS Verviers qui s'impose face à Amblève (photos)

"On était pourtant bien jusqu’à ce but", analyse le mentor d’Amblève Robin Demarteau. "C’est râlant d’encaisser sur un ballon dévié et ça a complètement brisé l’élan de l’équipe. Après la pause, il y a quand même eu une petite réaction d’orgueil mais c’était trop peu dans le jeu. Techniquement, on a manqué de justesse et peut-être mes joueurs étaient-ils bridés par l’enjeu. Mais si on veut jouer le haut de tableau, on doit montrer davantage dans le chef de certains."

De retour des vestiaires, il faut attendre quinze minutes pour que la partie s’emballe enfin. Ben Sellam, coup sur coup, se heurte à Mertes. Amblève met à son tour le nez à la fenêtre mais ni Roderburg (67e), ni Goenen (70e), ne peuvent tromper l’excellent Perazzelli. Dans la foulée, Ben Sellam, idéalement placé, oublie de faire le break. Les Germanophones jettent leurs dernières forces dans la bataille mais ils se montrent trop imprécis dans le dernier geste pour espérer arracher le partage.

"Je suis bien sûr très satisfait de cette reprise", se félicite le T1 verviétois Gabriel De Luca. "On a joué le match qu’on a préparé. Les gars ont beaucoup donné et sont récompensés. Le seul petit bémol est qu’on n’a pas su tuer la partie. On a mal joué les contres qui s’offraient à nous. Ces trois points nous permettent de garder le contact avec Stavelot et de rester dans le bon wagon."

En bref

Gabriel De Luca confirmé

Le RCS Verviers annonce que Gabriel De Luca sera toujours à la tête des Béliers la saison prochaine. Le comité met l’accent sur le sérieux et l’implication de son entraîneur.

Les photos de RCSV - Amblève

RCS Verviers 1 – Amblève 0

Arbitre: M. Vandermeulen

Cartes jaunes: Jérosme, Mejdoubi, Ekissi

Buts: Ben Sellam (1-0, 9e)

RCS VERVIERS: Perazzelli, Machiroux, Arakaza, Oluoch, Bourhaba, Boulmalf, Jérosme, M. Camara (85e D. Camara), Ben Sellam (76e Diederen), Bertrand (90e Abid), Mejdoubi

AMBLÈVE: Mertes, Hilgers, Ekissi, Felten, Chavet, Goenen, Roderburg, Johanns (76e Zeimers), Meessen, Lemaire (Jouck), Keller (79e Even)