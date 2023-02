Lambermont rejoint sur le fil par des Goétois en infériorité numérique (photos)

Beaucoup mieux en jambes, les visiteurs doublent la mise à la demi-heure par Volpe (0-2). Goé se reprend en fin de première période et réduit même l’écart via Caliskan, poussé à l’autobut par Bandjutu.

"Comme d’habitude, j’ai beau prévenir mes joueurs, mais nous avons commencé ce match en retard, pestait Ludo Lambert, le coach goétois. Malgré un troisième but encaissé dès la reprise, on s’est arraché à 10 puis à 9 pour aller chercher un partage mérité dans les derniers instants. En faisant les bons choix, nous aurions même pu faire le 3-3 plus tôt. C’était un match pour la descente, on l’a disputé avec beaucoup de jeunes et j’ai senti la peur de mal faire. Avec les montées de Heggen, Rox et Grosjean, on a gagné en expérience et on a vu la différence."

Alors que Sondron faisait 1-3 de la tête dès la reprise, Goé répliquait par Kylian Lepaon qui profitait d’un coup-franc relâché par Brixhe, le gardien lambermontois. Le match devenait de plus en plus haché et Goé arrachait le nul dans le temps complémentaire. Après un coup-franc de Rox magnifiquement repoussé par Brixhe, c’est Kylian Lepaon qui inscrivait le but du 3-3.

"À la 93e, c’est 2-3 mais Goé n’avait pas encore eu de véritable occasion, râlait Quentin Demollin, le coach lambermontois. Notre gardien sort son premier arrêt et on encaisse sur le corner qui suit. L’arbitre nous annule deux buts dont au moins un valable, c’est dommage car nous avions une bonne opération à faire."

Départs des entraîneurs

Du côté de Lambermont, on sait déjà que le duo Quentin Demollin – Jonathan De Bruyne ne sera plus à la barre de l’équipe la saison prochaine. "Nous avons prévenu le comité qu’on ne continuerait pas. En attendant, on poursuit la même mission que la saison dernière: garder l’équipe en P3."

À Goé, l’entraîneur Ludovic Lambert ne sera pas non plus prolongé, le comité lui a signifié hier. Là aussi, le groupe reste derrière son mentor pour poursuivre la bataille pour le maintien. Nous y reviendrons dans notre édition de ce mardi.

Goé 3 – Lambermont 3

Arbitre: M. Di Paola.

Buts: Curtz (0-1, 11e), Volpe (0-2, 30e), Caliskan csc (1-2, 39e), Sondron (1-3, 49e), K. Lepaon (2-3, 52e et 3-3, 90e+4).

Cartes rouges: Janssen (72e, directe), Willems (90e+5, directe).

Cartes jaunes: Heggen, Rox, Denard ; Ngjele, Sondron, Falzone, Letiexhe, Larbuisson.

GOÉ: Witwrouw, J. Lepaon, Willems, K. Lepaon, Vanderthommen, Pietquin (35e Heggen), Simon (55e Rox), T. Lepaon (11e Denard), Fierens, Bandjutu (68e Grosjean), Janssen.

LAMBERMONT: Brixhe, Gristina, Naoussi, Rosciglione (70e Larbuisson), Volpe, Ngjele (68e Kherchouch), Curtz (75e Letiexhe), Sondron, Caliskan, Lembaraa (85e Barbette), Falzone.