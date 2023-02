Hombourg: le réveil est venu bien trop tard

Si l’on notait dès les premières minutes de jeu que ses coéquipiers peinaient en effet à rentrer dans le match, ils parvenaient toutefois à tenir le 0-0 au terme d’une première mi-temps vraiment peu emballante. La reprise était, elle, catastrophique pour Hombourg avec deux buts encaissés en quelques minutes par un bloc défensif local bien trop peu tranchant dans ses interventions.

En fin de partie, le sauveur aurait pu s’appeler Thomas Bauwens mais il ne parvenait qu’à réduire la marque (de la tête sur un centre de Bartholomé). Quelques instants avant cela, sa première tentative s’était écrasée sur le poteau. Toujours est-il que si leur buteur aurait pu, avec un peu de réussite, les tirer miraculeusement de ce mauvais pas, les Hombourgeois doivent tirer les enseignements de ce faux-pas qui relance un concurrent direct dans la course au maintien. "Il n’y a rien de grave dans l’absolu" tempérait Xavier Stassen. "On a toujours six points d’avance sur le premier descendant et notre sort est entre nos mains. Cette défaite fera office de bonne piqûre de rappel."

Dans le camp d’en face, le coach Santo Ventura ne masquait pas son soulagement. "Ce déplacement à Hombourg est toujours très compliqué à aborder" commentait-il. "Il fallait mettre du cœur et de l’envie et mes gars l’ont fait même si on s’est fait un peu peur à la fin. Si on garde cette mentalité jusqu’à la fin, on s’en sortira."

Actuellement, les Mélinois sont 13 (la première place non-relégable) et laissent, grâce à ce succès, leur premier poursuivant (Faimes) à quatre unités.

Hombourg 1 – Melen 2

Arbitre: M. De Coune

Cartes jaunes: Potoms, Mirisola ; Gonera

Buts: Mascolo (0-1, 46e), Demelenne (0-2, 58e), Bauwens (1-2, 85e)

HOMBOURG: X. Stassen, Bayard (58e Bartholomé), Degueldre, Schnackers, Baltus, D. Meunier (83e Beckers), Dorthu, Potoms (79e Mirisola), Martin (63e Duthoo), Schwontzen, Bauwens

MELEN: Piron, Nsimbalusinga, Yumusak, Dumoulin, Memeti, Rodriguez, Gonera, Henke (74e Mukendi), Mascolo (90e Franssen), Demelenne, Keita (63e Domingos)