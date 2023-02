Évolution du score: 10e: 18-10, 20e: 35-24 (17-14), 30e : 54-41 (19-17), 40e : 76-58 (22-17).

RBC PEPINSTER: Deblond 5, Francoeur 19, Halkin 7, Maucourant 16, Pitz 3, Delsaute 3, Maréchal 9, Nyssen 3, Wintgens 11.

"On a gagné ce match en défense et en remportant la bataille du rebond", se réjouit Pascal Horrion, le coach pepin. "Delsaute a rendu Van den Brule inefficace, Nyssen a également fait un gros boulot dans la raquette et Deblond s’est, lui, mis au service de l’équipe en multipliant les assists."

Pepinster a été bien lancé dans ce derby par son artilleur de service, Francoeur, qui inscrivait les sept premiers de son équipe. De quoi déjà s’octroyer un bel avantage au terme du premier acte (18-10) car, derrière, les locaux réalisaient les stops qu’il fallait. Très collectifs offensivement avec un danger qui venait de partout, les Bleus parvenaient à accroître encore un peu leur avance au repos (35-24). "Sprimont a tenté une défense de box sur Francoeur en seconde mi-temps mais ce dernier inscrit quand même 19 points au total et a attiré beaucoup d’attention dans les rangs adverses", explique le T1 pepin. "D’autres, comme Maucourant, ont pu en profiter."

Quatre missiles longue portée dans le troisième acte - l’œuvre des Francoeur, Maucourant et Wintgens - permettaient aux locaux de conserver le contrôle de la partie à la demi-heure (54-41). Avec de la frustration dans les rangs adverses avec notamment l’exclusion de Eyenga pour deux fautes techniques.

Jacoby (Belleflamme) a donné son accord

Restait à gérer le dernier acte (22-17) pour aller chercher une victoire face à une équipe mieux classée et effacer par la même occasion le faux pas à Assen-Ternat. "Seul regret, l’entorse de Maucourant dans le troisième acte qui ne lui a plus permis de monter au jeu par la suite et qui risque de l’écarter des terrains au moins deux semaines", conclut Pascal Horrion. "Sans lui ni Pirson, cela devient un peu juste à l’aile."

Première arrivée officialisée à Pepinster, il s’agit d’Ugo Jacoby (23 ans) qui quittera Belleflamme pour venir renforcer le poste 1 à Pepinster.