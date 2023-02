Elsaute a eu l’occasion d’accroître son avance face à Wanze/Bas-Oha: « Cette égalisation m’embête » (photos et réactions)

Le marquoir débloqué ne refroidit nullement les vingt-deux acteurs de ce "choc" provincial. Bisconti place au-dessus, avant que Fassin ne l’imite dans l’autre camp. Entre-temps, Corman n’était pas passé loin d’un superbe but en demi-volée. C’est alors Neerdael qui secoue les filets locaux à la 27e (1-1). "Cette égalisation m’embête. Tu ne peux pas prendre un but pareil. La reconversion qui l’amène – une belle phase de jeu de leur part – doit être arrêtée", regrette Boris Dome, l’entraîneur principal des Étoilés.

Avant le repos, Moulin (stoppé par François) ainsi que Corman (deux fois à côté) essayent de donner l’avantage aux leurs, en vain. Dès la reprise, les hommes de Boris Dome semblent prendre le dessus. Brandon Deville envoie une puissante frappe contrée par Henrotte, alors que Corman hérite d’une nouvelle occasion.

Le résumé du match en vidéo:

« Le verre à moitié plein »

Arrive juste après l’heure de jeu, le tournant du deuxième acte: l’exclusion de Goosse, un peu sévère, pour une intervention musclée sur Corman. Wanze/Bas-Oha se réorganise et fait le gros dos, non sans bénéficier encore de quelques ouvertures (notamment pour Neerdael, à la 69e). Sur une pelouse de plus en plus grasse et en l’absence d’un coup de génie pour débloquer la situation, les deux ténors de P1 liégeoise se quittent sur un nul. "Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Pour une reprise, c’était un match avec beaucoup d’intensité, sur un terrain qui ne ressemble plus à grand-chose. Physiquement, je trouve que nous avons été corrects, même bons. Avant la carte rouge, nous avions déjà pris le dessus. Après, Wanze/Bas-Oha ne vole pas son point. Nous, nous devons pouvoir mettre la balle au fond. Ce sont eux les vainqueurs moraux, vu les circonstances", analyse enfin Boris Dome. "La semaine prochaine est une autre histoire, avec un déplacement très compliqué à Ougrée."

Elsaute compte dorénavant 43 points, Wanze/Bas-Oha 42. "Le plus régulier sera champion !"

Gary Deville: « Maintenant, en gagnant tout, nous sommes champions ! »

Le médian elsautois, auteur de l’unique but des siens face à Wanze/Bas-Oha, conserve sa sérénité.

Au coup de sifflet final donné par M. El Baraka, les mines étaient quelque peu fermées dans les rangs elsautois. Car si ce match nul (1-1) leur permet de rester aux commandes de la P1, la victoire était clairement envisageable contre un adversaire réduit à dix à la 62e minute. "Je pense que nous avons eu les occasions pour gagner, notamment sur la fin, même si eux n’ont pas démérité. Il a manqué ce brin de chance. Sur un terrain fort boueux comme celui-ci, ce n’est pas forcément un avantage d’être à onze contre dix parce que, du coup, ils restent derrière, ferment, et ça devient difficile de jouer vite. C’était en plus une rencontre de reprise, ce n’est jamais évident", commente Gary Deville, qui a ouvert le score à la 10e – sa quatrième réalisation dans ce championnat 2022-2023.

Néanmoins, le médian des Étoilés, numéro 5 floqué dans son dos, garde la banane. "Ce n’est pas un mauvais résultat en soi. Il n’y a pas mort d’homme. Il reste 33 points à prendre d’ici la fin de la saison. Au moins, nous restons devant et poursuivons notre enchaînement de matchs sans défaite – cela fait neuf. C’est bon pour le moral." Désormais, c’est mathématique: "Wanze/Bas-Oha ne peut plus nous passer en nous affrontant directement. En gagnant tout, nous sommes champions ! Bon, nous verrons bien… (sourire) ".

Selon Gary Deville, "nos deux équipes se valent et la bataille sera belle" jusqu’à la fin. "Que le meilleur gagne ! Chez nous, il n’y a en tout cas aucune pression du club pour le titre…"

La fiche du match: Elsaute 1 – Wanze/Bas-Oha 1

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: Moulin, Corman, Fassin, Williot.

Exclusion à WBO: Goosse (directe, 62e).

Buts: Deville (1-0, 10e), Neerdael (1-1, 27e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Williot, Dirix, B. Deville, Ameur (78e Roggemans), Fassin, Dohogne, G. Deville, Corman (78e Lefort), Diané.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Moureaux, Mottet, Goose, Denorme, Moulin, Bisconti (89e Crupi), Adam (81e Louis), Gilson, Neerdael.